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انت...مجيد الكفائي


مجيد الكفائي
الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 12:53
المحور: الادب والفن
    


أنتِ .. مجيد الكفائي
انتِ حبٌ
لم اعشهُ
في السّالف
من سنيني
أنتِ عشقٌ
مغمسٌ بأوجاعٍ
و آلام ٍوأنينِ
أنتِ حكاياتٌ أقاصيص
نسماتٍ من رياحينِ
أنتِ إثمي الذي
أفخرُ بِه
وتزدانُ بِه تلاحيني
أنتِ أمسي, غدي
ذكرياتي ,اشتياقاتي
حنيني
أنتِ وجعٌ
يسكنُ صدري
من زمنٍ
فيسعدني حينًا
ويؤذيني





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مجيد الكفائي

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