

المركز المغربي للفكر والإبداع

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 23:20

المحور: الادب والفن









وقد احببتك...

حتى ضاعت لغتي

فاض شجن النايات

مالم اقل وما لا يقال

و ماقلت

اخاف تو اطؤ الحر ف

سكر المحبرة

ظل الطفل

عين الموت

نكاية بك

اتقن الفرا ر

وانسى ان العمر

يرحل دوني

احول مساءاتي

بمايليق بحماقاتي

ضريرة اطرق الابواب

قلمي في يدي

فاقراني او اكتبني

لعل الروح تاتي الي

فاشهر في وجهها قصيدتي