جوزيف شلال

المقدمة

الى الان 149 قمرا تم اكتشافه في المجموعة الشمسية التي نحن سكان الارض من ضمنها , للارض قمر واحد وللمريخ قمران هما فوبوس وديموس وللمشتري الى هذا اليوم 67 قمرا وللزحل حوالي 62 قمرا واكبرها هو تايتان ولكوكب اورانوس حوالي 27 قمرا ونيبتون ايضا 14 قمرا وهكذا سنجد ملايين الاقمار الاخرى اذا خرجنا عن المجموعة الشمسية وهناك الكثير في درب التبانة من الاقمار الغير مكتشفة .

ماذا لو كانت البشرية تعيش على احد الكواكب غير كوكب الارض , هل سيتم وضع عدة تقويمات لكل قمر يدور حول الكوكب ولو فرضنا بوجود مثلا 67 قمرا تابع للكوكب الذي نعيش عليه , العلم يقول ان الزمن والمسافة والجاذبية وقياس الاحداث الطبيعية وكل انواع واشكال الحياة يجب ان تقاس في المكان الثابت المتواجد نحن فيه , لا يمكن ان تعيش في المريخ وتربط حياتك ومصيرك بالكواكب التي تدور حول كوكب المريخ , ما علاقة ذلك بهذا , انه الهروب نحو المجهول ليس الا , كما هو حاصل مع الاسلام عندما ربط حياته بقمر صغير تابع للارض وهي صدفة كونية حدثت كغيرها مع الكواكب في المجموعات الشمسية .

حتى من الناحية الدينية فان الله خلق جنته على الارض واعطاها لادم وحواء والبشرية انتشرت على الارض وجميع الانبياء والرسل عاشوا على الارض وحياتهم مرتبطة بها كليا ومع الله , اذا فان الانسان هو مرتبط دينيا وتاريخيا وزمانا ومكانا مع الارض وتواصله روحيا مع الله , الاشهر الاسلامية العربية الهجرية القمرية هي خرافة وهروب من الواقع لانها اشهر فيها اخطاء فيما اذا تم ربطها مع الانسان الذي يعيش على الارض وهذا ما سوف نبينه بالادلة والبراهين والاثباتات , لان التاريخ القمري مختص بالقمر ولكل قمر له تاريخ خاص به من عدد الاشهر والايام والساعات وحسب دورانه حول كوكبه ودوران الكوكب حول الشمس وهكذا , اذن للارض توقيت خاص بها وهو معروف منذ ملايين الاعوام منذ القدم .

التقويم الهجري ومهازله

هو تقويم قمري نسب الى الاسلام زورا يعتمد على حركة دوران القمر حول نفسه وحول الارض , اذا كان هذا التقويم رصين وثابت ومتفق عليه ويمكن تطبيقه على الارض وفي العلوم وارسال المركبات الفضائية والدراسات الطبيعية وغيرها , لماذا يستخدم كتقويم ثانوي فقط ولا يستخدم كليا , سنرى حتى الدول التي استخدمت هذا التقويم تراجعت اخيرا عنه , لكن العنجهية والكبرياء وعدم الاعتراف بالحقيقة ابقوا التقويم الهجري رسميا للدولة باعتباره رمزا دينيا ليس الا مقابل التقويم الميلادي للحفاظ على الهوية الاسلامية ودين الدولة الرسمي هو الاسلام , التقويم القمري الاسلامي يتكون من 12 شهرا وايامه 354 يوم تقريبا , اي ان عدد ايام شهر التقويم الهجري / اما 29 او 30 / يوما .

سنة 412 ميلادية اجتمعت القبائل في مكة ووحدت اسماء الاشهر , وفي عهد عمر بن الخطاب اتخذه رسميا تقويما سنة 622 ميلادية ليكون 1 محرم عام 17 هجرية / هروب / هو بداية اول عام اسلامي .

سنلاحظ هنا بعض الخرافات والاكاذيب الغير منطقية والعلمية في تسمية اسماء الاشهر الهجرية لانها تتغير مع تغير الوقت والتاريخ ولا تنطبق هذه التسميات على الواقع وحتى الذي وضعها لا ياخذ بها الان , شهر محرم وضع اسمه لانهم حرموا القتال فيه وهذا غير صحيح لان جميع المعارك وبعض الغزوات والى هذا اليوم الاسلام يحارب في هذا الشهر , شهر صفر وضع اسمه بسبب خلو البيوت من اهلها وذهابهم جميعا الى القتال والغزوات اي البيوت تصفر وهذه مغالطة اخرى لم تعد قائمة لكل زمان ومكان , شهر ربيع الاول وضع اسم هذا الشهر عندما كانت الارض ربيعا , وهذه مهزلة اخرى ياتي هذا الشهر مرة في الشتاء ومرة في الصيف ومرة اخرى في الخريف , شهر ربيع الاخر مهزلة اخرى , شهر جمادي الاول وضع اسمه عندما كانت المياة في جزيرة العرب متجمدة , نفس الخزعبلات مرة ياتي في الصيف ومرة في الشتاء ومرة في الخريف وهكذا , شهر جمادي الاخرة نفس المهزلة مجرد كتابة اسماء الاشهر للانتهاء منها , شهر رجب وهو شهر التوقف عن القتال , اكذوبة اخرى , شهر شعبان وضع اسمه لان العرب كانت تتشعب وتتفرق بحثا عن الماء , اما الان هناك ماء تحلية ومستوردة في ارض الاسلام الجزيرة يمكن الحصول عليها بسهولة , شهر رمضان وضع اسمه لشدة الحرارة , اما الان فهناك التبريد ووسائل اخرى للتخلص من الحر القاتل الذي كان العرب يخشاه في الصحراء لان جميعها منطلقات من ارض الواقع الذي لا وجود له في هذا العصر بسبب العلوم والتكنولوجيا والتقدم , شهر شوال وضع الاسم لان الناقة حين تحبل يجف لبنها وتصبح هزيلة , منطلقات بدوية وحياة صحراء يفتخرون بها لانها موروث اسلامي , شهر ذو القعدة وضع اسم هذا الشهر لان الناس كانت ترتاح من القتال والغزوات والحروب لان الاسلام والدين خلقوا للقتال واستعمار العالم اي القبائل والانتقام منها وللسبي والغنائم والنساء اذن لماذا لم يوضع شهر لكي يكون للراحة واعادة النشاط والتخطيط ووضع خطط من سيكون الفريسة والضحية بعد انقضاء الشهر المقدس , شهر ذو الحجة وضع اسمه لكي تذهب الناس للحج وتستغفر لذنوبها واجرامها وعن عدد القتلى وكم امراة متزوجة وغير متزوجة تم اغتصابها . قبل الاسلام لدى العرب كانت للاشهر اسماء اخرى وهي كالتالي المؤتمر وناجر وخوان وبصان والحنين ورنة وربى والاصم وعادل وناتق وعل وهواع وورنة وبرك .

تناقضات وحقائق

يعتبر القذافي وحسب قوله وادعائه هو امام المسلمين وكان يأم ويصلي امام المئات من الافارقة ويعتبر من العشرة المبشرين بالجنة اي بمعنى انه كان اسلاميا اصيلا يقرا القران ويصلي , لهذا لم يلتزم بالثوابت الدينية الاسلامية وهي الاشهر الهجرية العربية , ووضع مكانها اشهر خاصة به ولليبيا وهي , شهر النار والنوار والربيع والطير والماء والصيف وناصر واغسطس والفاتح والتمور والحرث والكانون .

اما الدولة السعودية ومركز خادم الحرمين وقبلة الاسلام والمسلمين اخيرا اعترفت بان التقويم الهجري العربي الاسلامي لا يصلح لهذا العصر ولا يمكن تطبيقه في النظم العلمية والاقتصاد ونظام الدول المتحضرة , لكن يجب ان يبقى كشعار ديني اسلامي لا يمكن الاعتراف بانه فشل ولم يعد يصلح لهذا العصر والعصور القادمة , اي يبقى حاله كحال الامور التي يراد اعادة النظر فيها كالتجديد الديني والخطاب والمناهج لكن هذا لن ولم يحدث الا عندما ياتي طوفان نوح اخر .

الدولة السعودية استخدمت التقويم الهجري منذ 86 عاما اي لاجيال عديدة , لكن قررت اخيرا وبقرار من مجلس الوزراء الغاء التقويم الاسلامي واستبداله بالتقويم الميلادي وخاصة في عملية صرف الرواتب والعلاوات لمنتسبي الدولة اعتبارا من العام القمري الجديد 1438 هروب المصادف لشهر اوكتوبر لعام 2016 م .

يعود السبب كما هو معروف لهذا الالغاء والصحوة من النوم العميق ولو قليلا لتوفير عدة مليارات من الدولارات بعد تطبيق التقويم الميلادي للكفار واهل الذمة وعابدي ثلاثة الهة واصحاب نظرية زواج الاله من مريم والخ , لهذا لابد من الرجوع الى الزئبقية الاسلامية وهي الممنوعات والمحذورات تبيحها الضرورات والالتفاف على النصوص , اذن بعد تطبيق التاريخ الميلادي سيحصل الذي يعمل في الدولة على راتبه الشهري في يوم ثابت وهو كل 25 من كل شهر ميلادي بدلا مما كان في السابق في حصول الموظف والعامل في الدولة كل 25 يوما في الشهر الهجري لان السنة القمرية تنقص 15 يوما عن الميلادية .

لم تنتبه الدول العربية والاسلامية والتي تطبق الشريعة والتاريخ المغلوط سابقا الا بعد الازمة الاقتصادية والفقر الذي اصابها وانخفاض اسعار البترول وتورط هذه الدول في الفساد والسرقات والحروب والاستثمار في الشر والارهاب ونشره في العالم , السعودية وحدها وجد عجز لعام 2016 بحدود 326 مليار اي بحوالي 87 مليار دولار , اذن يستطيع المرء ان يؤكد ويقول ويثبت علميا ان التاريخ القمري الهجري الاسلامي يصلح للقمر عندما يعيش البشر عليه ولا يصلح للارض .

السنة الهجرية غير عملية وواقعية ان تستخدم على الارض في جميع المجالات , لا تصلح للاقتصاد , لا تصلح ان تدخل في علوم البرمجيات والاحصاءات والكومبيوتر واطلاق المركبات والاقمار والغزو الفضائي واي توقيت اخر في العلوم الفيزيائية والاشعاعية والطبية والزراعية لانها ستسبب كارثة بشرية واغلاط لا يحمد عقباها , هذا التقويم لا يصلح حتى لمن يكتب مذكراته اذا اعتمد التواريخ الهجرية , كذلك في صناعة وتسجيل الافلام الوثائقية والشخصية ودراسة الارض والكون والطقس , اخيرا شخص ولد في يوم قارص وبرد شديد , كيف لهذا الشخص بعد مدة من الزمن ان يحتقل بعيد ميلاده في الصيف واشد الحر ? اليس هذا دليل واحد على فشل وكذبة هذا التقويم من ان يطبق على الارض ? , لكن الاسلام يقبل بالاختلاف لكي يعرف مهما كانت الاسباب , خالف لكي تعرف ولو على القيم والثوابت ان وجدت , الم يكن في الجزيرة العربية شعوب واقوام من اليهود والنصارى ولديهم تقويم يستعمل وموثوق به ? لكن الاسلام رفض هذا كله كما رفض الكثير من القوانين والتعاليم السابقة واعاد صياغتها باطار اسلامي بدوي صحراوي متخلف رجعي .

الدليل الاخر

بعض العلماء والمفكرين ذكروا حقائق راسخة لبعض المغالطات في التقويم الهجري وعلى راسهم المفكر العظيم الدكتور يوسف زيدان بقوله , كان هناك شهر هجري تم حذفه من تلك الشهور المتعارف عليها تسبب في فوضى كبيرة وخلل واضح , هذا الشهر ياتي كل 30 شهرا ويعتبر كبيسا , ذلك الشهر القمري كان يعتبر بمثابة حالة توازن ورمانة الميزان للتقويم القمري لانه كان يعدل وينسق بين الشهور القمرية لكي تاتي في مواعيدها صيفا صيفا وشتاءا شتاءا وخريفا خريفا وربيعا ربيعا , مثلا شهر ربيع الاول من المفترض ان ياتي في عز الربيع , لكن في التقويم المغلوط الهجري ياتي في عز الصيف , كذلك شهر رمضان من المفترض ان ياتي بعد انتهاء موسم الصيف ونراه في هذه الايام في مواسم اخرى , لهذا الاعياد فيها فوضى في مواعيدها وتواريخها تؤكد ان التاريخ القمري مصاب بخلل بعد ان تم حذف شهر منه ولم تعد الاشهر تاتي في مواعيدها وهذه اشكالية كبيرة , اذا لا بد مرة اخرى ان كذبة وخدعة وخرافة اسلامية ان تسقط وهي ركن مقدس فاشل ومغلوط ويكفي التكبر والمغالطة .

