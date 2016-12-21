

السعودية تفوز بالبطولة العربية لرياضة الجولف والتي أقيمت بسلطنة عمان

عبد العزيز فرج عزو

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 01:52

المحور: عالم الرياضة







فازت دولة السعودية بالبطولة العربية رقم 36 لرياضة الجولف للرجال والتي أقيمت بدولة عمان خلال الفترة من 8 إلي 12 نوفمبر 2016 وقد فازت ببطولة الفرق والفردي وحققت المركز الأول فيهم ففي بطولة الفرق حققت 887 نقطة وفي الفردي 291 نقطة

واليكم تفاصيل البطولة بالكامل وهي الآتي

فقد أقيمت هذه البطولة كما قلنا في دولة سلطنة عمان بالعاصمة مسقط وقد اشترك في هذه البطولة العربية الكبيرة لرياضة الجولف أكثر من 50 لاعب في مسابقة الفرق والفردي من 13 دوله وهم الآتي :-

سلطنة عمان ومصر وسوريا والسعودية والأردن وقطر وتونس والمغرب وليبيا ولبنان والبحرين والعراق والإمارات العربية

وقد أسفرت البطولة عن النتائج النهائية الآتية :-

أولا : نتائج مسابقة فئة الفرق فقد أسفرت عن الآتي:-

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1- حصول دولة السعودية علي المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 887 نقطة

2- حصول دولة المغرب علي المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 903 نقطة

3- حصول دولة قطر علي المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 916 نقطة

4- حصول دولة تونس علي المركز الرابع برصيد 924 نقطة

5- حصول دولة البحرين علي المركز الخامس برصيد 931 نقطة

6- حصول دولة الإمارات العربية علي المركز السادس برصيد 937 نقطة

7- حصول دولة مصر علي المركز السابع برصيد 942 نقطة

8- حصول دولة لبنان علي المركز الثامن برصيد 956 نقطة

9- حصول دولة سلطنة عمان علي المركز التاسع برصيد 985 نقطة

10- حصول دولة فلسطين علي المركز العاشر برصيد 986 نقطة

11- حصول دولة ليبيا علي المركز الأخير برصيد 989 نقطة

ثانيا : نتائج مسابقة فئة الفردي فقد أسفرت عن الآتي :-

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1- حصول اللاعب السعودي خالد العطية علي المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 291 نقطة

2- حصول اللاعب السعودي علي المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 294 نقطة

3- حصول اللاعب القطري علي الشهراني علي المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 294 نقطة

4- حصول اللاعب المصري عصام الملا علي المركز الرابع برصيد 295 نقطة

5- حصول اللاعب التونسي مهدي بن حليمة علي المركز الخامس برصيد 304 نقطة

6- حصول اللاعب العماني عزان الرمح علي المركز السادس برصيد 306 نقطة

7- حصول اللاعب العماني محمد الخليلي علي المركز السابع برصيد 306 نقطة بنفس رصيد زميله عزان الرمحي

وقد قام كبار المسئولين بدولة سلطنة عمان الشقيقة بتسليم اللاعبين الفائزين الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وشهادات التقدير وكأس البطولة وأقيم حفل رياضي كبير هناك للدول التي شاركت في البطولة العربية للجولف

وفي النهاية ألف مبروك للفائزين بالمراكز الأولي وهارد لك لكل اللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ وحظ أحسن لهم في الدورات القادمة في رياضة الجولف

واليكم نبذة عن كيفية ممارسة هذه اللعبة ونشاتها باختصار وهي الآتي :-

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ولعبة الجولف هي من الرياضيات والألعاب الممتعة فهي رياضة تمارس في الهواء الطلق وأدواتها كرة صغيرة مصنوعة من مادة المطاط الصلب وعصا تسمى ميجارا، وتكون في ملعب عبارة عن مساحة خضراء كبيرة جدا يصل طولها إلى 7 كيلو متر، وتحتوي على حفر عديدة يصل عددها من 9 إلى 18، يقوم فيها اللاعب بتحريك الكرة بالميجارا أو المضرب حتى يوقعها في إحدى الحفر، وبهذا يحرز هدفا. تنتشر ملاعب الجولف في الوطن العربي في مصر والإمارات العربية والجزائر وسوريا وقطر وتونس والمغرب وسلطنة عمان والبحرين والكويت ولبنان والسعودية والعراق وغيرهما وفي الدول الأوروبية والأمريكية والأسيوية منها فرنسا وبلجيكا وانجلترا واسبانيا والمجر والصين وكوريا واليابان وأمريكا وايطاليا والبرازيل والأرجنتين والسويد والبرتغال وباكستان وغيرهما ، وهذه الرياضة بدأ الاهتمام بها من قبل رجال الأعمال وخاصة المنتجعات السياحية والقرى السياحية الفخمة التي يرتادها رجال الأعمال والسياسيين، فتعد نقطة مميزة للمكان تحسب له.

وطريقة اللعب في هذه الرياضة هو الآتي :_

فلعب رياضة الجولف له طريقة وهي أن يقوم اللاعب باختيار المضرب المناسب له ويقوم بضرب الكره بشكل يمكنه من إنزالها في أقرب حفرة والتي تكون مميزه بوجود علم بداخلها وفي حالة عدم وصول الكرة إلى الحفرة يتحرك اللاعب إلى النقطة التي وقفت فيها الكرة ويحدد لضربه جديدة وهكذا إلى أن تقع الكرة في الحفرة، والفوز هنا يتوقف على عدد الكرات التي تم أداخلها أو عدد الضربات التي تمت لإدخال الكرة حسب قواعد المسابقة والمكان الذي يقيمها.

ولون كرة الجولف هو اللون الأبيض و الأحمر وهي مصنوعة من مادة المطاط الصلب وتعتبر دولة اسكتلندا الموطن الأصلي لهذه الرياضة التي انتشرت منذ القرن الثامن عشر الميلادي حيث أنشي أول ناد بها هذه كانت نبذة مصغرة عن هذه اللعبة الممتعة والجميلة لمن يمارسها ويشاهدها

وإلي لقاء في مقالات قادمة وشكرا لموقعنا الموقر والمحترم الحوار المتمدن وبالله التوفيق .









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