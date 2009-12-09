

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 18:52

المحور: الادب والفن









سأغادر حبكم دون ندم

سئمت من سكن الصحرا

سئمتُ من محادثة خيالي

ومن النوى

ومن الهجرا

قد ألتقي إذا ما غادرته

من يفرح بلقياها العمرا

وتصبحون أنتم من الماضي

تصبحون مجرد ذكرى

تصبحون خيطاً رفيعاً من الدخان

بعد ان خمدت النارا

تأتي صاحبةٌ تُسعِد الروح

وتمضي القديمة

تُدْفَنُ تحت الثرى

أعود فأحيا ثانيةً

أعود فراشاً

واعود طيرا