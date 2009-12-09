

منير الصعبي

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 00:39

المحور: الادب والفن









اعتذاركِ مرفوض

لو كنتُ نسكافيه

لأقبلتي عليّ بشهوة الرغبة

بلحظة التّملك

بشهوة أن أذوب في دنيا فمك

وأصبح شيئا من رضابك

أو بسمة على الشّفة

في صباح البرد المتمرد

فأسري لأدفىء كل مفاصل جسدك

دون خجل

وبعنفوان اللهفــة

اعتذارك مرفوض

فلا تعتذرُ الزهرة للتربة

اعتذاركِ مرفوض

لا يعتذر القمر للنجمة

اعتذارك مرفوض

لا تعتذر الفراشة للنسمة

اعتذارك مرفوض

فلا القبلة تعتذر للشّفة

ولا الأحضانُ تعتذر لحنين اللحظة

ولا الكلمة تعتذر إن خرجت

وفعلت دويّ قنبلة

فلمَ الاعتذارُ

عن فعلٍ يجري بين الشوق والرغبة

لمَ الاعتذار

وخدّك يلامس ندى الصباح

وتضعيني على شعرك زهرة

هل أوقف الحديث ..؟

هل أوقف الكلام ..؟

فأنا مجبول عل قولٍ يجمعني بك

بلا تحفظ ولا رهبة

كالعين إن سكنتها الدمعة

اعتذارك مرفوض

فلا تحرميني

ولا تحرمي خدك صباحاً

من أجمل قبلة

*****

منير الصعبي

صباح 24-12-2016



