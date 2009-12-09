أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر الهاشمي - قصيدة (( حين نلتقي ))





اخر الافلام











المزيد.....

قصيدة (( حين نلتقي ))


حيدر الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 23:43
المحور: الادب والفن
    


حين نلتقي ـــــ
- سمعت أنك سترحلين مع أسراب البجع المهاجرة
- ها أنا و في كل ليلة أنتظرك , كنجمة الزهرة حين تغازل نافذتك
- أو طير نورس , متَّيم بشواطئ البحر
- أتعلمين ما شعور الرجل الحزين , حين تتساقط أحلامه من يده
- كقطع نقود معدنية
- أتسمعين بحة صوتي , أو سعالي بين الاسطر
- رغم اني أقلعت عن التدخين كما أخبرتك من قبل
- صغيرتي .. أنا أثق بك جداً
- مشكلتك أنك فتاة جميلة
- ومشكلتي , لا اريد أن يراك أحد
- أنا فقط , اريدك أن تعلمي , أني قطعت الآف الكيلومترات , لكي أراك
- فالمدن التي لا تحمل عطرك
- مدن بائسة ...!!
حيدر الهاشمي
24ـــ ديسمبر ــ 2016





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
حيدر الهاشمي

إجمالي القراءات: 171,590
المقالات المنشورة: 99
- قصيدة ( رسائل لم تصل )
- قصيدة ( رسائل المجرات )
- قصيدة ( غروب )
- قصة قصيرة ( تسول )
- قصة قصيرة ( خائفة من شيء ما )
- قصيدة ( متمردة )
- قصة قصيرة ( فراشة ) الى الزعيم فيدل كاسترو
- قصيدة ( أحتضار )
- قصة قصيرة ( أعتراف )
- قصة قصيرة ( أنكسار )
- قصة قصيرة رقية
- قصة قصيرة ( حمال )
- قصة قصيرة صبرية
- قصة قصيرة مهاجر
- قصيدة ( فقدان ذاكرة )
- قصيدة ( حلم )
- قصيدة ( عصفورة )
- قصيدة (( أتعلمين ))
- قصيدة ( انشودة الذكرى )
- قصيدة (( ليل مسافر))

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- يوم عالمي للرواية العربية
- السينارست يوسف المحسن: حظ الفنون القابلة للتدوير أكبر من ال ...
- جمعية الثقافة والفنون تحتضن رموز الإبداع العراقي
- بتعليمات من جلالة الملك.. مستشاران ملكيان يعقدان لقاء مع رئي ...
- كثافة رومانسية تنصهر في كيمياء تراجيدية مؤلمة -
- المسرح الروماني بالإسكندرية.. شاهد على ثلاث حضارات
- الدكتورة سعدية بن سالم تصدر “عوالم سردية تونسية في النثر وال ...
- أوضــاع العالم هذا العام في كتاب بعنوان -من يحكم العالم-
- إلياس العماري يزور سفير روسيا بالرباط لتقديم واجب العزاء
- صدور رواية فنتازية -زجاج مطحون-

المزيد.....
كتب ودراسات
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
- وصايا الجامعة وحكاية ابي / سمير عبد الرحيم اغا
- عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي / عبد الله حبه
- البيئة العربية في مسرح لوركا ..دراسة في النقد المقارن / أحمد صقر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر الهاشمي - قصيدة (( حين نلتقي ))