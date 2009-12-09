

حيدر الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 23:43

المحور: الادب والفن









حين نلتقي ـــــ

- سمعت أنك سترحلين مع أسراب البجع المهاجرة

- ها أنا و في كل ليلة أنتظرك , كنجمة الزهرة حين تغازل نافذتك

- أو طير نورس , متَّيم بشواطئ البحر

- أتعلمين ما شعور الرجل الحزين , حين تتساقط أحلامه من يده

- كقطع نقود معدنية

- أتسمعين بحة صوتي , أو سعالي بين الاسطر

- رغم اني أقلعت عن التدخين كما أخبرتك من قبل

- صغيرتي .. أنا أثق بك جداً

- مشكلتك أنك فتاة جميلة

- ومشكلتي , لا اريد أن يراك أحد

- أنا فقط , اريدك أن تعلمي , أني قطعت الآف الكيلومترات , لكي أراك

- فالمدن التي لا تحمل عطرك

- مدن بائسة ...!!

حيدر الهاشمي

24ـــ ديسمبر ــ 2016