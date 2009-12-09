

باسم القاسم

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 16:26

المحور: الادب والفن









وحدها تقلقنا

حربٌ لن تتركَ في كفّ الضوء

إصبعاً واحداً إلّا وبترته

هكذا لن تدعَ للفجر ولو فرصةً

واحدة

كي يفكّر بوقتٍ

يمكن أن يعضّ فيه

أصابعَ الندم ..