

شاهد على جرائم التوراة (..سفر القضاة .. إصحاح )9

طلعت خيري

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 14:45

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







شاهد على جرائم التوراة (..سفر القضاة .. إصحاح )9







التوراة ..سفر القضاة .. إصحاح 9



و ذهب ابيمالك بن يربعل الى شكيم الى اخوة امه و كلمهم و جميع عشيرة بيت ابي امه قائلا* 2 تكلموا الان في اذان جميع اهل شكيم ايما هو خير لكم اان يتسلط عليكم سبعون رجلا جميع بني يربعل ام ان يتسلط عليكم رجل واحد و اذكروا اني انا عظمكم و لحمكم* 3 فتكلم اخوة امه عنه في اذان كل اهل شكيم بجميع هذا الكلام فمال قلبهم وراء ابيمالك لانهم قالوا اخونا هو* 4 و اعطوه سبعين شاقل فضة من بيت بعل بريث فاستأجر بها ابيمالك رجالا بطالين طائشين فسعوا وراءه* 5 ثم جاء الى بيت ابيه في عفرة و قتل اخوته بني يربعل سبعين رجلا على حجر واحد و بقي يوثام بن يربعل الاصغر لانه اختبا* 6 فاجتمع جميع اهل شكيم و كل سكان القلعة و ذهبوا و جعلوا ابيمالك ملكا عند بلوطة النصب الذي في شكيم* 7 و اخبروا يوثام فذهب و وقف على راس جبل جرزيم و رفع صوته و نادى و قال لهم اسمعوا لي يا اهل شكيم يسمع لكم الله* 8 مرة ذهبت الاشجار لتمسح عليها ملكا فقالت للزيتونة املكي علينا* 9 فقالت لها الزيتونة ااترك دهني الذي به يكرمون بي الله و الناس و اذهب لكي املك على الاشجار* 10 ثم قالت الاشجار للتينة تعالي انت و املكي علينا* 11 فقالت لها التينة ااترك حلاوتي و ثمري الطيب و اذهب لكي املك على الاشجار* 12 فقالت الاشجار للكرمة تعالي انت و املكي علينا* 13 فقالت لها الكرمة ااترك مسطاري الذي يفرح الله و الناس و اذهب لكي املك على الاشجار* 14 ثم قالت جميع الاشجار للعوسج تعال انت و املك علينا* 15 فقال العوسج للاشجار ان كنتم بالحق تمسحونني عليكم ملكا فتعالوا و احتموا تحت ظلي و الا فتخرج نار من العوسج و تاكل ارز لبنان* 16 فالان ان كنتم قد عملتم بالحق و الصحة اذ جعلتم ابيمالك ملكا و ان كنتم قد فعلتم خيرا مع يربعل و مع بيته و ان كنتم قد فعلتم له حسب عمل يديه* 17 لان ابي قد حارب عنكم و خاطر بنفسه و انقذكم من يد مديان* 18 و انتم قد قمتم اليوم على بيت ابي و قتلتم بنيه سبعين رجلا على حجر واحد و ملكتم ابيمالك ابن امته على اهل شكيم لانه اخوكم* 19 فان كنتم قد عملتم بالحق و الصحة مع يربعل و مع بيته في هذا اليوم فافرحوا انتم بابيمالك و ليفرح هو ايضا بكم* 20 و الا فتخرج نار من ابيمالك و تاكل اهل شكيم و سكان القلعة و تخرج نار من اهل شكيم و من سكان القلعة و تاكل ابيمالك* 21 ثم هرب يوثام و فر و ذهب الى بئر و اقام هناك من وجه ابيمالك اخيه* 22 فتراس ابيمالك على اسرائيل ثلاث سنين* 23 و ارسل الرب روحا رديا بين ابيمالك و اهل شكيم فغدر اهل شكيم بابيمالك* 24 لياتي ظلم بني يربعل السبعين و يجلب دمهم على ابيمالك اخيهم الذي قتلهم و على اهل شكيم الذين شددوا يديه لقتل اخوته* 25 فوضع له اهل شكيم كمينا على رؤوس الجبال و كانوا يستلبون كل من عبر بهم في الطريق فاخبر ابيمالك* 26 و جاء جعل بن عابد مع اخوته و عبروا الى شكيم فوثق به اهل شكيم* 27 و خرجوا الى الحقل و قطفوا كرومهم و داسوا و صنعوا تمجيدا و دخلوا بيت الههم و اكلوا و شربوا و لعنوا ابيمالك* 28 فقال جعل بن عابد من هو ابيمالك و من هو شكيم حتى نخدمه اما هو ابن يربعل و زبول وكيله اخدموا رجال حمور ابي شكيم فلماذا نخدمه نحن* 29 من يجعل هذا الشعب بيدي فاعزل ابيمالك و قال لابيمالك كثر جندك و اخرج* 30 و لما سمع زبول رئيس المدينة كلام جعل بن عابد حمي غضبه* 31 و ارسل رسلا الى ابيمالك في ترمة يقول هوذا جعل بن عابد و اخوته قد اتوا الى شكيم و ها هم يهيجون المدينة ضدك* 32 فالان قم ليلا انت و الشعب الذي معك و اكمن في الحقل* 33 و يكون في الصباح عند شروق الشمس انك تبكر و تقتحم المدينة و ها هو و الشعب الذي معه يخرجون اليك فتفعل به حسبما تجده يدك* 34 فقام ابيمالك و كل الشعب الذي معه ليلا و كمنوا لشكيم اربع فرق* 35 فخرج جعل بن عابد و وقف في مدخل باب المدينة فقام ابيمالك و الشعب الذي معه من المكمن* 36 و راى جعل الشعب فقال لزبول هوذا شعب نازل عن رؤوس الجبال فقال له زبول انك ترى ظل الجبال كانه اناس* 37 فعاد جعل و تكلم ايضا قائلا هوذا شعب نازل من عند اعالي الارض و فرقة واحدة اتية عن طريق بلوطة العائفين* 38 فقال له زبول اين الان فوك الذي قلت به من هو ابيمالك حتى نخدمه اليس هذا هو الشعب الذي رذلته فاخرج الان و حاربه* 39 فخرج جعل امام اهل شكيم و حارب ابيمالك* 40 فهزمه ابيمالك فهرب من قدامه و سقط قتلى كثيرون حتى عند مدخل الباب* 41 فاقام ابيمالك في ارومة و طرد زبول جعلا و اخوته عن الاقامة في شكيم* 42 و كان في الغد ان الشعب خرج الى الحقل و اخبروا ابيمالك* 43 فاخذ القوم و قسمهم الى ثلاث فرق و كمن في الحقل و نظر و اذا الشعب يخرج من المدينة فقام عليهم و ضربهم* 44 و ابيمالك و الفرقة التي معه اقتحموا و وقفوا في مدخل باب المدينة و اما الفرقتان فهجمتا على كل من في الحقل و ضربتاه* 45 و حارب ابيمالك المدينة كل ذلك اليوم و اخذ المدينة و قتل الشعب الذي بها و هدم المدينة و زرعها ملحا* 46 و سمع كل اهل برج شكيم فدخلوا الى صرح بيت ايل بريث* 47 فاخبر ابيمالك ان كل اهل برج شكيم قد اجتمعوا* 48 فصعد ابيمالك الى جبل صلمون هو و كل الشعب الذي معه و اخذ ابيمالك الفؤوس بيده و قطع غصن شجر و رفعه و وضعه على كتفه و قال للشعب الذي معه ما رايتموني افعله فاسرعوا افعلوا مثلي* 49 فقطع الشعب ايضا كل واحد غصنا و ساروا وراء ابيمالك و وضعوها على الصرح و احرقوا عليهم الصرح بالنار فمات ايضا جميع اهل برج شكيم نحو الف رجل و امراة* 50 ثم ذهب ابيمالك الى تاباص و نزل في تاباص و اخذها* 51 و كان برج قوي في وسط المدينة فهرب اليه جميع الرجال و النساء و كل اهل المدينة و اغلقوا وراءهم و صعدوا الى سطح البرج* 52 فجاء ابيمالك الى البرج و حاربه و اقترب الى باب البرج ليحرقه بالنار* 53 فطرحت امراة قطعة رحى على راس ابيمالك فشجت جمجمته* 54 فدعا حالا الغلام حامل عدته و قال له اخترط سيفك و اقتلني لئلا يقولوا عني قتلته امراة فطعنه الغلام فمات* 55 و لما راى رجال اسرائيل ان ابيمالك قد مات ذهب كل واحد الى مكانه* 56 فرد الله شر ابيمالك الذي فعله بابيه لقتله اخوته السبعين* 57 و كل شر اهل شكيم رده الله على رؤوسهم و اتت عليهم لعنة يوثام بن يربعل*







تعليق...



ذهب ابيمالك بن يربعل الى أخواله بني شكيم ..قائلا لهم... أيهم خيرا لكم سبعون رجلا من بني يربعل أم رجلا واحدا من دمكم ففشوا هذا الأمر بينكم لنرى ما هو رد بني شكيم... فوقع الاختيار على رجل واحد هو ابيمالك بن يربعل فأعطوه سبعين شاقل فضة من بيت بعل بريث.. فستأجر بها رجلان مجرمان طائشان ساروا وراءه الى بيت أبيه في عفرة فقتل إخوته السبعون إلا أخيه الأصغر يوثام بن يربعل استطاع الخلاص منه..فاجتمع أهل شكيم و سكان القلعة عند نصب البلوطة لانتخاب ابيمالك ملكا عليهم .. ولما سمع يوثام بن يربعل وقف على رأس جبل جرزيم و رفع صوته و نادي بأهل شكيم .. قائلا ..أرادت الأشجار أن تتخذ ملكا عليها فأبت الزيتونة والتينة والكروم إلا شجرة العوسج قالت تعالوا لتحتموا تحت ظلي إلا إني ستخرج مني نارا تأكل أرز لبنان.. فان كان بيعكم لابيمالك مأثرة لأبي يربعل لأنه خلصكم من المديانيين فخيرا ..وان كان ذلك تأمرا منكم على قتل أخوتي السبعون فستخرج نارا من الرب تحرق شكيم... ثم هرب يوثام الى بئر ماء بعيدا عن وجه أخيه ابيمالك... ثم جاء جعل بن عابد مع أخوته الى شكيم فوثق به فخرجوا الى حقولهم و قطفوا كرومهم و داسوا و صنعوا تمجيدا له ثم دخلوا الى بيت إلههم أكلوا و شربوا و لعنوا ابيمالك... فقال جعل بن عابد من هو ابيمالك حتى نخدمه فمن منكم يساندني على عزله ..قالوا زبول قاد الجند .. و لما سمع زبول بكلام جعل بن عابد حمي غضبه فأرسل سلا الى ابيمالك في ترمة ليقول له جعل بن عابد وإخوته قد أتوا الى شكيم ليستنفروا أهلها ضدك ...فهجم عليها مع الفجر قبل شروق الشمس.. فلما رأى أهل شكيم أن أتباع ابيمالك نزلوا من على الجبل ... اخبروا زبول ..فقال لهم ..بل هذه أشجار الجبل ..فاقتحم ابيمالك المدينة وستباح الشعب وهدمها وزرعها ملحا ...ولما سمع أهل برج شكيم باجتياح المدينة تحصنوا في بيت أيل بريث ..فاعتقد ابيمالك أنهم يتجمعون لقتاله ....فصعد إليهم بجيش يحمل الفؤوس .....بعضه يقطع الأشجار والأخر يجمع الحطب فلما وصلوا الى البرج أضرموا النار بمن فيه وهم أحياء ويقدر عددهم بنحو ألف رجل و امراة.. ثم توجه ابيمالك الى تاباص ولما سمعوا بقدومه هرب الرجال و النساء الى برج عالي ولما أراد أن يضرم النار فيه .. ألقت امراة من أعلى البرج قطعة رحى على رأس ابيمالك فشجت رأسه فدعا غلام حامل عدته وقال له اقتلني لئلا يقولوا قتلته امراة فطعنه الغلام فقتله ..و لما رأى رجال إسرائيل إن ابيمالك قد مات رجع كل واحد الى مكانه فرد الله شر ابيمالك الذي فعله بابيه وقتله لإخوته السبعين ... وأما شر أهل شكيم رده الله على رؤوسهم عندما حلت عليهم لعنة يوثام بن يربعل





من الجرائم التي يحملها هذا الإصحاح



1- الصراع العائلي الدموي على السلطة



ذهب ابيمالك بن يربعل الى أخواله بني شكيم ..قائلا لهم... أيهم خيرا لكم سبعون رجلا من بني يربعل أم رجلا واحدا من دمكم ففشوا هذا الأمر بينكم لنرى ما هو رد بني شكيم... فوقع الاختيار على رجل واحد هو ابيمالك بن يربعل فأعطوه سبعين شاقل فضة من بيت بعل بريث.. فستأجر بها رجلان مجرمان طائشان ساروا وراءه الى بيت أبيه في عفرة فقتل إخوته السبعون إلا أخيه الأصغر يوثام بن يربعل استطاع الهرب منه



2- الصراع القبلي الدموي على السلطة



ابيمالك بن يربعل من قبيلة افرايم احد اسباط بني إسرائيل

شكيم هي قبيلة من اسباط بني إسرائيل



3- الصراع على السلطة حتى لو كلف ذلك التآمر والخيانة



ثم جاء جعل بن عابد مع أخوته الى شكيم فوثق به فخرجوا الى حقولهم و قطفوا كرومهم و داسوا و صنعوا تمجيدا له ثم دخلوا الى بيت إلههم أكلوا و شربوا و لعنوا ابيمالك... فقال جعل بن عابد من هو ابيمالك حتى نخدمه فمن منكم يساندني على عزله ..قالوا زبول قاد الجند .. و لما سمع زبول بكلام جعل بن عابد حمي غضبه فأرسل سلا الى ابيمالك في ترمة ليقول له جعل بن عابد وإخوته قد أتوا الى شكيم ليستنفروا أهلها ضدك ...فهجم عليها الفجر قبل شروق الشمس



4- الاباده الجماعية

فاقتحم ابيمالك المدينة وستباح الشعب وهدمها وزرعها ملحا

فلما وصلوا الى البرج أضرموا النار بمن فيه وهم أحياء ويقدر عددهم بنحو ألف رجل و امراة







القران شاهد على جرائم التوراة



وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ }المائدة64





{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ }المائدة32











الكتاب المقدس .. التوراة ..سفر القضاة .. إصحاح 9



http://www.enjeel.com/bible.php?bk=7&ch=9



















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