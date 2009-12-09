

التسلط الإسرائيلي على بني إسماعيل (التوراة سفر القضاة إصحاح) 8

طلعت خيري

الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 14:52

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







التسلط الإسرائيلي على بني إسماعيل (التوراة سفر القضاة إصحاح) 8







الكتاب المقدس .. التوراة..



1 و قال له رجال افرايم ما هذا الامر الذي فعلت بنا اذ لم تدعنا عند ذهابك لمحاربة المديانيين و خاصموه بشدة* 2 فقال لهم ماذا فعلت الان نظيركم اليس خصاصة افرايم خيرا من قطاف ابيعزر* 3 ليدكم دفع الله اميري المديانيين غرابا و ذئبا و ماذا قدرت ان اعمل نظيركم حينئذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلم بهذا الكلام* 4 و جاء جدعون الى الاردن و عبر هو و الثلاث مئة الرجل الذين معه معيين و مطاردين* 5 فقال لاهل سكوت اعطوا ارغفة خبز للقوم الذين معي لانهم معيون و انا ساع وراء زبح و صلمناع ملكي مديان* 6 فقال رؤساء سكوت هل ايدي زبح و صلمناع بيدك الان حتى نعطي جندك خبزا* 7 فقال جدعون لذلك عندما يدفع الرب زبح و صلمناع بيدي ادرس لحمكم مع اشواك البرية بالنوارج* 8 و صعد من هناك الى فنوئيل و كلمهم هكذا فاجابه اهل فنوئيل كما اجاب اهل سكوت* 9 فكلم ايضا اهل فنوئيل قائلا عند رجوعي بسلام اهدم هذا البرج* 10 و كان زبح و صلمناع في قرقر و جيشهما معهما نحو خمسة عشر الفا كل الباقين من جميع جيش بني المشرق و الذين سقطوا مئة و عشرون الف رجل مخترطي السيف* 11 و صعد جدعون في طريق ساكني الخيام شرقي نوبح و يجبهة و ضرب الجيش و كان الجيش مطمئنا* 12 فهرب زبح و صلمناع فتبعهما و امسك ملكي مديان زبح و صلمناع و ازعج كل الجيش* 13 و رجع جدعون بن يواش من الحرب من عند عقبة حارس* 14 و امسك غلاما من اهل سكوت و ساله فكتب له رؤساء سكوت و شيوخها سبعة و سبعين رجلا* 15 و دخل الى اهل سكوت و قال هوذا زبح و صلمناع اللذان عيرتموني بهما قائلين هل ايدي زبح و صلمناع بيدك الان حتى نعطي رجالك المعيين خبزا* 16 و اخذ شيوخ المدينة و اشواك البرية و النوارج و علم بها اهل سكوت* 17 و هدم برج فنوئيل و قتل رجال المدينة* 18 و قال لزبح و صلمناع كيف الرجال الذين قتلتماهم في تابور فقالا مثلهم مثلك كل واحد كصورة اولاد ملك* 19 فقال هم اخوتي بنو امي حي هو الرب لو استحييتماهم لما قتلتكما* 20 و قال ليثر بكره قم اقتلهما فلم يخترط الغلام سيفه لانه خاف بما انه فتى بعد* 21 فقال زبح و صلمناع قم انت و قع علينا لانه مثل الرجل بطشه فقام جدعون و قتل زبح و صلمناع و اخذ الاهلة التي في اعناق جمالهما* 22 و قال رجال اسرائيل لجدعون تسلط علينا انت و ابنك و ابن ابنك لانك قد خلصتنا من يد مديان* 23 فقال لهم جدعون لا اتسلط انا عليكم و لا يتسلط ابني عليكم الرب يتسلط عليكم* 24





ثم قال لهم جدعون اطلب منكم طلبة ان تعطوني كل واحد اقراط غنيمته لانه كان لهم اقراط ذهب لانهم اسماعيليون* 25 فقالوا اننا نعطي و فرشوا رداء و طرحوا عليه كل واحد اقراط غنيمته* 26 و كان وزن اقراط الذهب التي طلب الفا و سبع مئة شاقل ذهبا ما عدا الاهلة و الحلق و اثواب الارجوان التي على ملوك مديان و ما عدا القلائد التي في اعناق جمالهم* 27 فصنع جدعون منها افودا و جعله في مدينته في عفرة و زنى كل اسرائيل وراءه هناك فكان ذلك لجدعون و بيته فخا* 28 و ذل مديان امام بني اسرائيل و لم يعودوا يرفعون رؤوسهم و استراحت الارض اربعين سنة في ايام جدعون* 29 و ذهب يربعل بن يواش و اقام في بيته* 30 و كان لجدعون سبعون ولدا خارجون من صلبه لانه كانت له نساء كثيرات* 31 و سريته التي في شكيم ولدت له هي ايضا ابنا فسماه ابيمالك* 32 و مات جدعون بن يواش بشيبة صالحة و دفن في قبر يواش ابيه في عفرة ابيعزر* 33 و كان بعد موت جدعون ان بني اسرائيل رجعوا و زنوا وراء البعليم و جعلوا لهم بعل بريث الها* 34 و لم يذكر بنو اسرائيل الرب الههم الذي انقذهم من يد جميع اعدائهم من حولهم* 35 و لم يعملوا معروفا مع بيت يربعل جدعون نظير كل الخير الذي عمل مع اسرائيل*





تعليق



قال رجال من افرايم لجدعون لماذا لم تخبرنا عن محاربتك للمديانيين .. قال جدعون... انتم خيرا من قطاف ابيعزر.. الم ترى أن الله دفع الى يدي غرابا وذئبا زعيمي المديانيين

تقدم جدعون باتجاه الأردن ومعه ثلاث مئة رجل ولما وصل الى منطقة سكوت طلب منهم خبزا لإطعام الجيش لأنه ساع وراء زبح و صلمناع ملكي مديان قال رؤساء سكوت هل بين يديك زبح و صلمناع كي نعطيك خبزا.. قال جدعون.. عندما يدفع الرب بهما الى يدي سوف ادرس لحمكم مع أشواك البرية

ثم تقدم جدعون باتجاه فنوئيل فقلوا له كمال قال أهل سكوت متوعدهم قائلا عند رجوعي بسلام سأهدم برجكم هذا .. ثم تقدم الى قرقر حيث تواجد جيشا زبح و صلمناع فباغتهم ليلا فألقى القبض عليهما وعندما رجع جدعون من المعركة امسك بأحد غلمان سكوت عند عقبة حارس فقال له هذان زبح و صلمناع اللذان عيرتموني بهما من قبل قد أصبحا بين يدي وعلى شيوخ سكوت أن يجمعوا الشوك والنوارج لأطحن لحمهم به ... ثم هدم برج فنوئيل و قتل رجال المدينة .. قال جدعون لابنه ليثر اقتل زبح و صلمناع قالا أن ابنك فتى لا يعرف البطش فبطش بنا أنت لأنك أهل للبطش فقتلهما و اخذ الأهلة التي في أعناق جمالهما... قال رجال من بني إسرائيل لجدعون لقد تسلطت علينا أنت و ابنك و ابن ابنك.. قال جدعون.. بل الرب سلطني عليكم





فرض جدعون على أهل مديان غرامات ماليه لأنهم من بني إسماعيل ففرشوا له رداء و طرح كل واحد منهم عليه أقراط ذهبا غنيمته أي بما يعادل

ألفا و سبع مئة شاقل ذهبا من غيرالأهلة و الحلق و أثواب الأرجوان والقلائد التي في أعناق جمالهم







الكتاب المقدس .. التوراة ..سفر القضاة .. إصحاح 8



http://www.enjeel.com/bible.php?bk=7&ch=8









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