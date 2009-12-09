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قصة قصيرة جدا / زواج


بويعلاوي عبد الرحمان
الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 09:58
المحور: الادب والفن
    


قصة قصيرة جدا


زواج



قال لها كلبها ( BERGER ALLEMAND ) : لماذا لاتتزوجين يا سيدتي ؟

قالت له : أنا لاأحب الرجال ، إن الرجال خائنون .

قال لها : أنا أيضا لاأحب الكلبات .

قبلته عدة قبلات على فمه ، وعانقته .


بويعلا وي عبد الرحما ن ( بُويَا رَحْمَا نْ )

وجدة - المغرب

دجنبر 2016





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بويعلاوي عبد الرحمان

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بويعلاوي عبد الرحمان - قصة قصيرة جدا / زواج