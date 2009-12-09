

بويعلاوي عبد الرحمان

الحوار المتمدن-العدد: 5380 - 2016 / 12 / 23 - 09:58

المحور: الادب والفن









قصة قصيرة جدا





زواج







قال لها كلبها ( BERGER ALLEMAND ) : لماذا لاتتزوجين يا سيدتي ؟



قالت له : أنا لاأحب الرجال ، إن الرجال خائنون .



قال لها : أنا أيضا لاأحب الكلبات .



قبلته عدة قبلات على فمه ، وعانقته .





بويعلا وي عبد الرحما ن ( بُويَا رَحْمَا نْ )



وجدة - المغرب



دجنبر 2016

