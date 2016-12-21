

نادي الجيش القطري للرجال بطل بطولة الأندية الخليجية الثالثة لكرة السله الثلاثية والتي أقيمت بدولة الأمارات العربية

عبد العزيز فرج عزو

الحوار المتمدن-العدد: 5379 - 2016 / 12 / 22 - 02:24

المحور: عالم الرياضة







فاز فريق الجيش القطري ببطولة الأندية الخليجية لكرة السلة الثلاثية للرجال في نسختها الثالثة والتي أقيمت بدولة الإمارات العربية في نادي الوحدة خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2016 بعد تغلب علي نادي الريان القطري بنتيجة 20- 15 في المباراة النهائية وحصل أيضا علي الميدالية الذهبية

واليكم تفاصيل البطولة بالكامل وهي الآتي:-

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فقد اشترك في البطولة 12 فريق وهم الآتي:-

وهم ناديي الجيش والسد والريان والغرافة من دولة قطر

وناديي الهلال وأحد من دولة السعودية

وناديي الوحدة والشعب وبني اياس من دولة الإمارات العربية

ونادي المنامة من دولة البحرين ونادي أهلي سيداب والسيب من سلطنة عمان

وقد قسمت هذه الفرق ال 12 إلي أربع مجموعات كل مجموعة تكونت من ثلاث فرق وهي المجموعات الآتية:-

1- المجموعة الأولي تكونت من الآتي :-

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الغرافة القطري والهلال السعودي والسيب العماني

2- المجموعة الثانية تكونت من الآتي:-

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الريان القطري والشعب الإماراتي واحد السعودي

3- المجموعة الثالثة تكونت من الآتي:-

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الجيش القطري وبني اياس الإماراتي والمنامة البحريني

4- المجموعة الرابعة تكونت من الآتي:-

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السد القطري وأهلي سيداب العماني والوحدة الإماراتي

وقد أقيمت مباريات هذه البطولة وهي الآتي

أولا : نتائج مباريات المجموعة الأولي وهي الآتي:-

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1- الغرافة القطري × والهلال السعودي 13- 5

2- الهلال السعودي × والسيب العماني 18- 9

3- الغرافة القطري × والسيب العماني 17- 8

وقد صعد إلي الدور ربع النهائي لهذه المجموعة فريقي الغرافة القطري والهلال السعودي

ثانيا : نتائج مباريات المجموعة الثانية وهي الآتي:-

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1- الريان القطري × والشعب الإماراتي 20- 4

2- احد السعودي × والشعب الإماراتي 12- 7

3- الريان القطري × وأحد السعودي 21- 18

وقد صعد إلي الدور الربع النهائي من هذه المجموعة فريقي الريان القطري واحد السعودي

ثالثا : نتائج المجموعة الثالثة وهي الآتي:-

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1- الجيش القطري × وبني اياس الإماراتي 21- 9

2- بني اياس الإماراتي × والمنامة البحريني 16- 8

3- الجيش القطري × والمنامة البحريني 21- 8

وقد صعد إلي الدور الربع النهائي من هذه المجموعة فريقي الجيش القطري وبني اياس الإماراتي

رابعا : نتائج المجموعة الرابعة وهي الآتي:-

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1- أهلي سيداب العماني × والسد القطري 17- 15

2- السد القطري × والوحدة الإماراتي 18- 9

3- الوحدة الإماراتي × وأهلي سيداب العماني 15- 10

وقد صعد إلي الدور الربع النهائي للبطولة من هذه المجموعة فريقي أهلي سيداب العماني والسد القطري

خامسا : نتائج مباريات الدور الربع النهائي لهذه البطولة وهو الآتي:-

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1- الغرافة القطري × وأهلي سيداب العماني 17- 5

2- الجيش القطري × واحد السعودي 21- 14

3- الريان القطري × وبني اياس الإماراتي 21- 14

4- السد القطري × والهلال السعودي 21- 12

وقد صعد إلي الدور النصف النهائي للبطولة فريقي الجيش والغرافة والريان والسد من قطر

سادسا : نتائج مباريات الدور النصف النهائي للبطولة وهو الآتي:-

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1- الجيش القطري × والغرافة القطري 16- 13

2- الريان القطري × والسد القطري 21- 16

وقد صعد إلي المباراة النهائية للبطولة فريقي الجيش والريان القطريين

سابعا : نتائج المباراة النهائية وهي الآتي:-

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الجيش القطري × والريان القطري 20- 15

وقد حصل فريق الجيش القطري علي كاس البطولة والميدالية الذهبية والمركز الأول

وحصل فريق الريان القطري علي الميدالية الفضية للبطولة والمركز الثاني

وحصل فريقي الغرافة والسد القطريين علي الميدالية البرونزية للبطولة

ثامنا : مثل فريق الجيش القطري الفائز بالبطولة اللاعبين الآتي ذكرهم وهم الآتي:

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عرفان سعيد وفادي هاني ومحمد يوسف وفيرنون ماكلين والمدرب حاتم مملوك

ألف مبروك لفريق الجيش القطري علي الفوز بالبطولة وكذلك فريقي الريان الحائزة علي الميدالية الفضية للبطولة وأيضا فريقي الغرافة والسد القطريين الحائزين علي الميدالية البرونزية معا وهارد لك لباقي الفرق الاخري وحظ أحسن لهم في الدورات القادمة

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تاسعا : نبذة مصغرة عن هذه الرياضة الممتعة

كرة السلة الثلاثية وهي الآتي::::-

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رياضة كرة السلة الثلاثية هي رياضة مشتقة من كرة السلة العادية والمعروفة وتقام المباريات فيها علي ( سلة واحدة أي منتصف ملعب كرة السلة العادية فقط ) ومن المعلوم أن كرة السلة العادية والمعروفة تلعب علي ملعب كبير به عدد اثنين من السله مثل كرة القدم فلها عدد اثنين من المرمي في الملعب ومن هنا فهي تقام علي سلة ونصف ملعب فقط وزمن المباراة 10 دقائق أو تنهي مع بلوغ أي فريق النقطة ال12 والتي تمنحه الفوز من دون الحاجة لانقضاء الوقت القانوني للمباراة وكل فريق يتكون من أربع لاعبين ثلاثة منهم أساسي في الملعب والرابع احتياطي أو يتاح لكل نادي المشاركة بفريقين اثنين كل منها يتكون من أربع لاعبين أو لاعبات ثلاثة منهن أساسيات داخل الملعب والرابع في الاحتياط ويطلق علي كرة السلة الثلاثية بهذا الاسم لأنها تلعب بفريق مكون من ثلاثة لاعبين ضد الفريق الثاني المكون أيضا من ثلاثه من اللاعبين نقول ذلك للتوضيح للقارئ والباحثين الكرام

والي مقالات وبطولات أخري إن شاء الله تعالي .









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