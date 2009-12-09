

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5704 - 2017 / 11 / 20 - 20:22

المحور: الادب والفن









كم صفقنا للإستفتاء

كم رقصنا ..

كم صدحنا بالغناء

كم فرحنا

كم طرنا في الهواء

كم حلمنا بالكرامة

كم اردنا حيازة ألإباء

كم هوينا راية الشمس

تترفرف فوق جبالنا

في علياء

كم نوينا بناء وطننا

كم هدفنا تحقيق حلم ألآباء

كم قضينا سنين

نُشَيدُ للمستقبل

كم خططنا لتعليم ألأبناء

نسألكم العفو فقد أجرمنا

ليس ذنبنا

بل ذنب الحياء

رغبنا أن لا يقولوا

لا دولة للكورد

أعتقدنا إننا كلنا سواء

تلبس جنيُّ ألأستقلال بنا

نطلب من شيوخ العراق

الدعاء