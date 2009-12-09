

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 20:10

المحور: الادب والفن









أقولُ لكِ أحبكِ يا أرق الرقيقات

أحبكِ

وهيهات أن يكون لحبي

تاريخ وفاة

هيهات أن يكون له تاريخ أنتهاء

كما لم يكن لأوله ميقات

أحببتك في العدم

قبل شرارات البدايات

أحببتك في رحم الغيب

أحببتكِ قبل بدء الحياة

أحببتكِ

سكرتُ بشرابكِ

قبل رشفه

نوراً أخترق الظلمات

أَسِيْرُكِ أنا قبل

أن أكون روحاً

تمشي بين الكائنات

سطرتِ بقلم عينيك دقائق حياتي

وهل إلاّ بعينيك

تكون الحياة