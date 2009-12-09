

صدام غازي محسن

الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 21:42

المحور: الادب والفن









إنبثاق - قصاصة - خَضّاضَة

------------------------------------------------------------------

تنبثق من خلال قصاصة ورقية ،

لا على هيئة زورق ورقي ، أو طائرة ورقية تحط على رأسها . تكون في اصطفاف شيء ما… او نظرية كسرت منذ بدايتها لأن خام معدنها هرش من كثر حرارة الإستنتاجات . أو تكون مفتاحا لعلبة أطعمة جاهزة .

تفكر بلغة التواصل مع الأموات من أجل سؤال والدكَ… لِمَ مزقت مذكراتكَ ؟ أو لتكون في حلقة أحدهم يمسك بكف الآخر ، لا من أجل الشعور بالآخر وليس من أجل امتصاص الحزن أو الغضب ، بل لإنك عرفت الآن إنك ولدت في عالم ،

الطفيليات هي من تحدد عمرك فيه بدراماتيكية عجيبة ، فأصبحت فاشلا رغم عدم اقتناعكَ .

أو لتكون في خانة الملاقط ،

تبحث عن أخطاء أحدهم ، فتفتش عن مرآة فلا تجد فتهزمكَ شوكة صغيرة جدا نتيجة تقعر الرؤية .

أو تحاول أن تحدث فرقا في الزمن ، أو المكان ، أو الحدث… فتبحث عن تعليل في خَضّاضَة لبن يكون فيها الريح هو خلاصة لبن الأيام ، فتهب لك زبدة الريح .

تبحث عن خيط تدخل به الإبرة لا العكس رغم دقته ، فتنجح في إدخال الإبرة في ثقب الخيط ، لكن تكتشف إنك نسيت مكان الفتق القديم !

لكنك رغم الخسارة ، ناورت من أجل كسر غصن المعقول ، فعطبت رجلكَ وأنت تحاول . السؤال لا يكمن في كل ما قيل ، السؤال عن القصاصة ، هل يمكن أن تنبثق من خلالها ؟ وإن انبثقت ! ماذا ستكون ؟ .

-----------------------------------------------------------------------------

صدام غازي محسن