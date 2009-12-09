

مشعل البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 21:34

المحور: الادب والفن









** جمالك **

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شعر / مشعل البياتي

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ياذات الثوب الازرق

والعينين الكحلاوين

والشفتين السكرتين

من اين جمالك فاتنتي؟

ودلالك هذا من اين؟

من لم يغرق

في عينيك

او لم يثمل

في شفتيك

لم يعرف طعما للعيش

وان...

عاش العمر

بعمرين اثنين .



15/11/2017

