أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - ألا يا أيها الساقي 34


اخر الافلام











المزيد.....

ألا يا أيها الساقي 34


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 20:38
المحور: الادب والفن
    


ألا يا أيها الساقي
أسقني شراباً
يمنحني النشوة
فأنني معذبٌ بجب من أهوى
لا تغادر فكري للحظة
ولو هفوة
كل آنٍ معي
تأخذني للعلا
تكشف الحجاب
تريني ألآتي
كأنني من الصفوة
تقول لي قد أحببتَ ولمرةٍ
حبك قصةُ حياتك
حبك أشبه بغنوة
أنت مسحورٌ بيها
تبقى تُوصم بها في كل نادٍ
وندوة
لكنها تمنحك عذاباً ممتعاً
وأنت للأسى ميالٌ
ذلك هو قلبك المليء عواطف حلوة
لكنها هي ألإلهة من عالي السماء
سبتك وللأبد الى دار الخلوة
فلا تعرف أين تمضي
هذه الحياة لك طريق عذابٍ
والحب أحجيةٌ مطلسمةٌ بالقسوة
وأنت أيها العاشق لن تتحرر
إلاّ أن تتحد بإلهك في ختام
الخطوة بخطوة
ألا يا أيها الساقي
أسقني شراباً يمنح النشوة





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
شيرزاد همزاني

إجمالي القراءات: 1,951,578
المقالات المنشورة: 975
- حلِمتُ بكِ إلهتي
- أوان ألأرتشاف
- مسائكِ الخيرُ ليلاي
- ستُ الحُسْنْ
- ألا يا أيها الساقي 33
- أحاولُ أن أخدعَ إيماني
- أهكذا تذهبين
- صباحكِ حدود الكونِ ,فرحٌ ونقاء
- ألا يا أيها الساقي 32
- أناديكِ همساً مع الرياح
- عليكِ يا إلهة الجمالِ ,أطيبُ الصلوات
- مَذَلة
- أستيقظُ جذلاناً كُلَ صباح
- العلقميان
- ألأفّاق
- أطيافٌ وطنية
- حلمي الذي يتكرر كلَّ ليلة , ولا أضجر
- ناداني في الحلمِ منادي
- حلمٌ اوان الفَجر
- زاد الرّحى

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- بوتين يعيد -الملاك- إلى أرمينيا
- المغرب وفرنسا يؤكدان عزمهما على تعزيز التعاون في مجال مكافحة ...
- بعد منعها في مصر والأردن.. مشروع ليلى: لن نتوقف عن الغناء
- بالفيديو...إعلان -تشيكلي- للجزء الثاني من فيلم البطل الخارق ...
- الوزير الأول الفرنسي ينهي زيارته للمغرب
- العثماني : المغرب وفرنسا عازمان على إضفاء زخم جديد على العلا ...
- بالفيديو...هكذا أدب مغني الراب دريك متحرش بالنساء
- بيع لوحة لليوناردو دافينتشي بمبلغ 450.3 مليون دولار
- فتح باب التقدم لجوائز اتحاد كتاب مصر
- فوز الكاتب السويسري يوناس لوشر، بجائزة الكتاب السويسري Swiss ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- التكوين المغترب الفاشل ) أنياب الله إلهكم ) / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - ألا يا أيها الساقي 34