

فارحة مجيد عيدان

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 18:52

المحور: الادب والفن









عزلت نفسي نصف ساعة فقط لأتأمل البحر وزرقته وصفاءه... كنت محتاجة لهذه الدقائق من الهدوء الروحي والنفسي .. اكثر من اي شيء اخر..

لم يخذلني البحر كعادته معي... فقد أخذ جميع الطاقات السلبية المتراكمة في نفسي مع تياراته ورماها بعيدا عني... كنت انظر اليه فقط وانا عازلة نفسي تماما عن العالم الخارجي ل 30 دقيقة فقط...

رجعت لعالمي ورايت كل شيء ازداد جمالا وصفاءا من حولي... المكان، الورود، البحر

تركت مكاني لدقائق قليلة لأجلب كوب قهوة الصباح فإذا بفتاتان تعرضان علي أخذ صورة لي.. فنفذت رغبتهما😍

كم نحتاج لمثل هذه الأوقات الهادئة لإعادة بنيتنا وهدوء نفسنا من جديد بعد ما عشناه في حياتنا السابقة وبتقدم عمرنا!!!!!