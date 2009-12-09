

حميد الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 17:01

المحور: الادب والفن









الصُبّار يمشي حافيا

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قديمٌ أنا، تغمرني أشواكي، أقلّ من الجفاف كان ذبولي، عَييّتُ عن فهم صيرورتي، أتلمسُ هذا الفارق بيني وبين المياه الغزيزة، أتوحدُ بالنسغ الصاعد في أوردة اليتم . كم كنتُ يتيماً يا نفسي، وأنا أتطلعُ لحفاةٍ مثلي، يغمرهم هذا الرمل وهذا الوخز.

لا أعبأ بالأشجار وكيف تقف عند انهيارات العالم، أبصرُ بعض خبايا من حولي، وأفَتِّشُ عن نبتٍ يغفو بدجى الأوراد، أُكَلّمُ حرف الصاد كمن يتناغى واللّهفة.

مازلتُ عنيداً أحملُ عطشي، والدمعُ يجِفُّ، يَجِفُ، وتنهمر الأشواك على جسدي.