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لا يهمني فقركم ....أنا أعيش جيداً


وائل باهر شعبو
الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 14:55
المحور: الادب والفن
    


لا يهمني فقركم .... أنا أعيش جيداً.
إلى الديمقراطيات الغربية المتوحشة

ـ هييه أيها الموا طن الغربي
هل تعلم أن حكوماتك "الديمقراطية" تدعم الإرهاب والرجعية؟
ـ لا يهمني أنا أعيش جيداً.
ـ هل تعلم بأن حكوماتك الديمقراطية تكذب عليك وتنافق وتتلاعب بك؟
ـ لا يهمني أنا أعيش جيداً.
ـ هل تعلم أن حكوماتك الديمقراطية نهبت وتنهب الدول الضعيفة ؟
ـ لا يهمني أنا أعيش جيداً.
ـ هل تعلم أن حكوماتك الديمقراطية تصنع الأسلحة النووية والكيميائية؟
ـ لا يهمني أنا أعيش جيداً.
ـ هل تعلم أن من يسيطر على حكوماتك الديمقراطية هي اللوبيات الجشعة،
وأن ديمقراطيتها تصنع البؤس من أجل المال؟
ـ لايهمني أنا أعيش جيداً.
ـ هل تعلم بأن حكوماتك الديمقراطية تتجسس عليك وعلى كل العالم ؟
ـ لا يهمني فأنا أعيش جيداً.
ـ هيييه أيها الديمقراطي، أين إنسانيتك وتحضّرك،
بل أين هي الديمقراطية؟
ـ لا يهمني فأنا أعيش جيداً.
ـ هل تعلم أن حكوماتك بديمقراطيتها الرأسمالية جعلتك هكذا سطحياً وأ نانياً؟
ـ لا يهمني فأنا أعيش جيداً.
ـ هل الديمقراطية أن تعيش حياة سطحية جيدة على حساب الآخرين؟
ـ لا يهمني لأني أعيش جيداً، وشكراً لتوضيحاتك.
ـ عفواً.





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وائل باهر شعبو

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وائل باهر شعبو - لا يهمني فقركم ....أنا أعيش جيداً