

وائل باهر شعبو

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 14:55

المحور: الادب والفن









لا يهمني فقركم .... أنا أعيش جيداً.

إلى الديمقراطيات الغربية المتوحشة



ـ هييه أيها الموا طن الغربي

هل تعلم أن حكوماتك "الديمقراطية" تدعم الإرهاب والرجعية؟

ـ لا يهمني أنا أعيش جيداً.

ـ هل تعلم بأن حكوماتك الديمقراطية تكذب عليك وتنافق وتتلاعب بك؟

ـ لا يهمني أنا أعيش جيداً.

ـ هل تعلم أن حكوماتك الديمقراطية نهبت وتنهب الدول الضعيفة ؟

ـ لا يهمني أنا أعيش جيداً.

ـ هل تعلم أن حكوماتك الديمقراطية تصنع الأسلحة النووية والكيميائية؟

ـ لا يهمني أنا أعيش جيداً.

ـ هل تعلم أن من يسيطر على حكوماتك الديمقراطية هي اللوبيات الجشعة،

وأن ديمقراطيتها تصنع البؤس من أجل المال؟

ـ لايهمني أنا أعيش جيداً.

ـ هل تعلم بأن حكوماتك الديمقراطية تتجسس عليك وعلى كل العالم ؟

ـ لا يهمني فأنا أعيش جيداً.

ـ هيييه أيها الديمقراطي، أين إنسانيتك وتحضّرك،

بل أين هي الديمقراطية؟

ـ لا يهمني فأنا أعيش جيداً.

ـ هل تعلم أن حكوماتك بديمقراطيتها الرأسمالية جعلتك هكذا سطحياً وأ نانياً؟

ـ لا يهمني فأنا أعيش جيداً.

ـ هل الديمقراطية أن تعيش حياة سطحية جيدة على حساب الآخرين؟

ـ لا يهمني لأني أعيش جيداً، وشكراً لتوضيحاتك.

ـ عفواً.