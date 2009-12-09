

عباس الحراك

الحوار المتمدن-العدد: 5699 - 2017 / 11 / 15 - 17:43

المحور: الادب والفن









ايها الرحيل ..ايها الغريب

لو سمحت .. التقط لي صورةً تَذكَاريَة

الوانُها صباحٌ يتنفس ..

وعمرُها غيابٌ تاركٌ أثر ..؟

أطارها بحروف لم تَنطقُ بعد ..!

حروفٌ أحبت الأختباء !؟

في حَبس صدور الجفاف تتظاهر الغياب

كطائر السنونو يتخطف رؤوس البؤساء

محاولاً أن يوقد أَمَلاً .....

كن مَهيب الرحيل ...

كَهيبة حلمٌ كَبير في يقظة طفلٍ صَغير ..

كماالكلمات التي لم تقال بعد

هي الأكثر جمال في محاريب الصدور