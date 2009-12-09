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لوحٌ من طينْ ...:


أحمد أسد صادق / العراق
الحوار المتمدن-العدد: 5699 - 2017 / 11 / 15 - 15:19
المحور: الادب والفن
    



مُنذُ أزمنةٍ بعيدة ..
وظلٌ آخر يشبهني كالتوأم مختبأً خلفي ،ترتسم على وجهه الفاتن ابتسامة غامضة ، يرتكبُ بأسمي كل هذه الفضائع .. فلا داعي ان تخافي
ياوردتي الوحيدة !!
***
في موسمٍ مُعيّن ..
من كل عامٍ جديد تُورق أغصان الشر وتُزهر،
تُسقى من بئرٍ حمئة،يمتد الظل الفاتن فوق مثالي الساقط ،يتبعه حتى اعماق الغاب المظلم ..
كذئبٍ يتحيّن !!
***
ايها البديع الصانع ..
لاحاجة في أن تسأل اطرافي وحواسي عن كل ما ارتكبت في خلواتي ، لاحاجة يارب الارباب في أن تسألني فأنا خجلٌ جدا ومعترفٌ منذ الآن بكل ماتعرفه عني ، أشر الى جهة استحقاقي بيد الرحمةِ..
وسأذهبُ طائع !!
***
جاء في الألواح..
أن الطين المفخور بعناية فائقةٍ وعجيبة ، أغرى الأرواح واوهمها بخلود منكوس ، ولكن سرعان ما لاح لها في الأفق فجر حقيقته الصادق .
الجحيم هو الطين وحقك فمتى تعتقني من طيني
كي ارتاح !!
***
يا أبن العطار
من اي شيءٍ خلق الله محاسنك وصاغك ؟
بحرقةٍ قالت لي ذلك جارتي العانس المثيرة
قبل أعوامٍ كثيرة ! قلت لها : من طينٍ سيدتي ، مُضيفاً : وأنتِ؟غمزت لي وقالت : لايُفخرَ طينك ياباردُ هذا الا بالنار !!





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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أحمد أسد صادق / العراق - لوحٌ من طينْ ...: