

أحمد أسد صادق / العراق

الحوار المتمدن-العدد: 5699 - 2017 / 11 / 15 - 15:19

المحور: الادب والفن











مُنذُ أزمنةٍ بعيدة ..

وظلٌ آخر يشبهني كالتوأم مختبأً خلفي ،ترتسم على وجهه الفاتن ابتسامة غامضة ، يرتكبُ بأسمي كل هذه الفضائع .. فلا داعي ان تخافي

ياوردتي الوحيدة !!

***

في موسمٍ مُعيّن ..

من كل عامٍ جديد تُورق أغصان الشر وتُزهر،

تُسقى من بئرٍ حمئة،يمتد الظل الفاتن فوق مثالي الساقط ،يتبعه حتى اعماق الغاب المظلم ..

كذئبٍ يتحيّن !!

***

ايها البديع الصانع ..

لاحاجة في أن تسأل اطرافي وحواسي عن كل ما ارتكبت في خلواتي ، لاحاجة يارب الارباب في أن تسألني فأنا خجلٌ جدا ومعترفٌ منذ الآن بكل ماتعرفه عني ، أشر الى جهة استحقاقي بيد الرحمةِ..

وسأذهبُ طائع !!

***

جاء في الألواح..

أن الطين المفخور بعناية فائقةٍ وعجيبة ، أغرى الأرواح واوهمها بخلود منكوس ، ولكن سرعان ما لاح لها في الأفق فجر حقيقته الصادق .

الجحيم هو الطين وحقك فمتى تعتقني من طيني

كي ارتاح !!

***

يا أبن العطار

من اي شيءٍ خلق الله محاسنك وصاغك ؟

بحرقةٍ قالت لي ذلك جارتي العانس المثيرة

قبل أعوامٍ كثيرة ! قلت لها : من طينٍ سيدتي ، مُضيفاً : وأنتِ؟غمزت لي وقالت : لايُفخرَ طينك ياباردُ هذا الا بالنار !!