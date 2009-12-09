

في تجديد الفكرالعربي الاسلامي على نقدي تقدمي اشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 5697 - 2017 / 11 / 13 - 15:02

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









الحسيمة – السنديانة الجمهورية الديمقراطيةالاشتراكية – لينينغراد –فيتنام- في 13.11.2017.

" في تجديد وتطوير وتثويرمفاهيم الفكر العربي ليتجاوز رجعية الرجعية الجلاويةالليوطية الإخوانجية الاسلامنجية"

تشي غيفارا ابن الزهراء ابن الزهراء محمد محمد فكاك.

" قولوا للباب العالي قولوا لجناب السلطان

شعبك يا ذل البال الخالي مقهور جوعان

أرسلت لنا هذا الوالي فأذل الأوطان

وسلوه. لماذا هذي الحرب؟

وعلى من يقع الضرب ؟

قولوا : إن الزعران

حكموا الأوطان

قولوا إن الناس تهان

والقهر يعبئ دنيانا

مثل دخان

لميبق لنا حق ليصان

قولوا : إنا جعنا

وظلمنا

وتعترنا

وتمر مرمرنا

لم يبق لنا ما يسترنا

بعنا حتىالأكفانا.

أرض

عشنا فيها غرباء

أوسجناء

أو لقطاء

أرسلنا لحروب لانعرفها

لا نعرف من فيها الأعداء

لا نعرف من فيها الحلفاء

غرباء عن حاكمنا

عن أنفسنا

عن ماضينا

عن حاضرنا

عشنا في أرض كنا نعرفها

ونظن بأنا نملكها

وأتانا الحكام الأمراء

ليقولوا إنا أجراء

ليقولوا موتوا فيها

كي بقوا أمراء

ماذا تعنينا حرب

لا تطلب منا غير دماء

لا نجني منها إلا نصر الأعداء

الأعداء هنا من سلبوا منا لقمتنا

وكرامتنا

ليصيروا أمراء

ويظلوا أمراء

والأعداء هناك الغرباء

الآتين لكي يقتسمونا

مع منظلوا أمراء





صبوا على الخصم اللدود نار الوغى ذات الوقود.

ويا أيها العرب الكرام

إلى متى أنتم نيام

قوموا إلى الموت وامشوا له مشي الأسود.

كنتم ملوكا للورى تخشاكم أسد الثرى

بالبيت في أم القرى فتذكروا تلك العهود

لا عاش من خاف الطعان أوهاب أحداث الزمان.

أي امرئ يرضى الهوان

أولى به سكنى اللحود







والسؤال الرئيسي المطروح هو: هل تستطيع الحركة العربية الإسلامية أو بعبارة أوضح :هل لهذه الحركة القدرة التاريخية الفائقة الكافية على تجديد نفسها على الصعيد العربي والعالمي، وبالتالي الخروج الناجح من الأزمات البنيوية التي سببت، بل وأدت إلى خلق أزمات ومسافات بعيدة و مضاعفة بين الإسلام الرسمي وجماهير الشعب الكادحة والواسعة والمعذبة ؟

إنني هنا أنتقد وأعارض هذه الاهتامات والهموم والانشغالات الزائدة من قبل كثير من المفكرين لمسألة التراث والهوية والقومية والطائفية، ذلك أن الاتجاه السياسي اليوم لا يكون ،ولن يكون إلا أمميا ،عالميا كونيا واشتراكيا. فجماهير الشعوب العربية إما التمسك بالمواطنة الإنسانية والاشتراكية العالمية بخلاف النظام الإقطاعي الاستبدادي الديكتاتوري، فلا يمكن جمع إسلام الرجعية والإرهابية والسلفوية والتخلف والجهل بالتقدم والتجديد والتطوير والعلمية والفلسفية المادية الجدلية التاريخية.

وإنها لجريمة كبرى وعظمى، وخطأ فادح قاتل يتمثلان في ترسيخ وتأبيد و تعميم تجارب نظامية محددة ومعينة وهي تجربة الدولة الأموية أو العباسية أو العثمانية... على الفكر العربي الإسلامي القابل للتجديد والتثوير والتطوير، باعتبار هذا الفكر وزخم فكري تاريخي هائل عرفته الحركة العربية الإسلامية، فأي حركة تتعرض للنقد هو بمثابة إخصاب وإزهار وإنماء وخلق من جديد عكس تقديس نصوصها فإنه يؤدي بها فيصيبها الجمود والتشرذم والموت والجفاف والانحطاط والانحسار.

فمن أين نبدأ السؤال الجديد ؟ يبدأ الجديد في إخضاع الحركة العربية – الإسلامية لأرضية نقدية لقوانين ونهج المادية الجدلية و المادية التاريخية ، من حيث أهمية بنينة المجتمع العربي، والتفاعل مع حركات العالم واستيعاب النتائج المتمخضة عن الرؤية الفكرية والطرح السياسي والبنية التنظيمية، والأساليب النضالية فأهمية كل حركة في العالم تكمن في نقل التراث العربي – الإسلامي نقلة علمية من الدوغمائية إلى الحركة والحياة.

نفتح باب النقاش بعنوان" القوى التقدمية ومستقبل مصر: ماذا نقصد بالتقدم؟ ولماذا ندعو للتجديد؟ وهو سؤال سيق أن طرحه للنقاش الأستاذ عبد الغفار شكر.

والثانية بعنوان: من أجل تطوير بعض مفاهيم الاشتراكية العلمية في مصر: ملاحظات وإشارات"