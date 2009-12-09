

الغيتو والمحرقة الفلسطينية :دعاية لفيلم وثائقي بمناسبة مئوية وعد بلفور الاستعماري

احمد صالح سلوم

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 23:59

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







مهما كان موقفنا وملاحظاتنا تجاه النظام السوري فعلينا ان نعترف ان لديه عقول سياسية ورجال ونساء دولة منهم اشواق عباس وهي نائبة في البرلمان السوري واستاذة جامعية ..قارن التفكيك والتجميع والروابط التي تقيمها بين كل المعادلات السياسية ومدى دقة عباراتها ونظرتها الجزئية والشمولية حيث لاتتناقض احداهما مع الاخر وايضا المصطلحات المنحوتة في علوم الصراعات السياسية والنزاعات ولكل منها حدود وابعاد ومقاييس قارن ذلك باحد مخابيل ال ثاني وسعود من مثل فيصل القاسم و موسى العمر واحمد كامل وعزمي بشارة ووضاح خنفر و ياسر ابو هلالة ما يرددونه لاتجده ولا في اي علم سياسي ولا في اي وثيقة معتمدة ومعترف بها فكل الوقت يصرخون ويولون بخطاب السي اي ايه والموساد وال سعود وثاني ونهيان الغوبلزي :فعند اي كلمة يقولون لك ان بشار الاسد استبداد بينما هو مقارنة بحمد وتميم و عبدالله وسلمان بن عبد العزيز و محمد بن زايد نموذج ديمقراطيا فتستطيع المرأة ان تسوق سيارتها وان تتجول المرلأة السافرة جنبا الى جنب مع المحجبة وتجد كل الاطياف في مراكز المسؤولية وحتى انتخابات مجلس الشعب الصورية بسورية هي نموذج ديمقراطي اذا قارناها بانعدام اي شكل ديمقراطي عند ال ثاني وسعود ونهيان وفي جوانب الاستقلال التنموي فان سورية تحتل مرتبة متقدمة جدا ..عبارات اخرى يرددها قطيع الجزيرة والعربية وجحاش اسطنبول الاخوانجية وليس لها اي ترجمة او معنى سياسي ولا اي مدلول وهي عبارات تحريضية غبية لزيادة منسوب الاجرام والابادة الجماعية من مثل "شيعة وسنة وعلوية ومجوس وكافر وملحد ونصيري وهي مصطلحات تنميطية للسي اي ايه ..انها عبارات انتشلت من مزابل التاريخ البعيد وتم الصاقها بصراعات ونزاعات وتصفيات لاعلاقة لها بهذه المسميات لأنها بالاساس تاريخيا كانت استخدام ايديولوجي ولفترة محددة واول من يحرص عليها هم اسياد طاقم الجزيرة والعربية والبي بي سي من الصهاينة حيث ان تقسيم الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة ليست كمواطنين بل الى مسلم ومسيحي ودرزي وبهائي و ما اليه اي تغييب فكرة الشعب والوطن واحلال تصنيفات استشراقية عنصرية لتمرير اجندات الاستعمار الصهيو امريكي اطلسي..فرق كبير بين رجل او امراة دولة تدير المجتمع والتحديات ببدائل وموضوعية ونطرة استشرافية وبين مخابيل لا تعتقد ان هناك شيئا يتراقص امام مخيلاتهم المريضة الاجرامية سوى الريالات والبترودولارات والليرة التركية..







عندما تستمع الى قيادات الموساد بشهاداتهم الاستعراضية عن انفسهم وكيانهم الوظيفي تضحك من ركاكة هؤلاء والتصورات التي بنوها عن انفسهم..لا اريد ان اشرح بالتفصيل كيف ولكن تخيلوا جهازا يتزعم حركات الاسلام السياسي سواء كانت الاخوان المسلمين او اخواتها القاعدة وداعش لم يدر بخياله ان كل شيء سينقلب الى ضده ..فالجيش السوري النظامي اصبح اقوى وحزب الله صارقوة اقليمية عظمى و الحرس الثوري ىيبتعد الا سنتيمترات عن الجولان المحتل و الاهم هناك مئات الاف المقاتلين الذين تدربوا واصبحوا قوة قادرة على هرس هذا الكيان والاهم من ذلك ان اسرائيل لاول مرة في تاريخها تجد نفسها امام خطر وجودي لايمكن حماية نفسها منه ابدا وتتوفر اليوم للمقاومات اللبنانية والسورلاية والعراقية وغيرها فرصة تصفية اسرائيل بجهد بسيط..وثمة اشياء اخرى في كل حقبة فتحريض الصهاينة على صدام جعل ايران التي هي عدو حقيقي لاسرائيل وليس استعراضي كصدام تشغل المكان ..وحتى باستهداف الموساد بعض الشخصيات ظهر من هم اشرس منهم بكثير او قامت الدول باقامة اجهزة اكثر قوة وحزما وكفاءة منهم ..يعني بتحس انك امام شوية مخابيل وفرع غبي للسي اي ايه..والدليل انهم يخبطون خبط عشواء في المنطقة ويهزمون وان التوازن الاستراتيجي في المنطقة كلها ومنه في العالم حسم امام انكفاء واشنطن واتباعها ومنهم الكيان الصهيوني وموساده ههههههههه





لو كان لدى الشعب الفلسطيني قيادة تتعلم شوية من حزم وشراسة وحنكة وذكاء حكومة دمشق - مهما كانت ملاحظاتنا عليها - لكنا حررنا فلسطين من زمان..لأن عليك ان تختار تحالفا سليما ..فتخيلوا من يتحالف مع الثعبان الامريكي والضبع الصهيوني وعبيدهمن ال سعود وثاني ونهيان وخليفة وصباح هل سيحصد غير تكريس الاحتلال والمزيد من تعميق احتلال فلسطين







افلاس ال سعود النهائي مسألة وقت فقانون التوسع الهمجي الرأسمالي باستقطاب الثروة نفذته محمية بول البعير بحذافيره فكوشت العائلة الحاكمة وحاشيتها على كل الثروات والشركات والريوع النفطية وغيره تحت شعارات الاسلام الانحطاطي واطاعة ولي الامر ..اليوم وعبر محمد بن سلمان وسيده ترامب وادارة الموساد وبيادقه دحلان وباسم عوض الله تتم عملية اعادة تركيز الثروة مرة جديدة بيد شخص واحد حتى يتم وضعها في ارصدة واستثمارات تطلبها منه الاوليغارشية المالية الامريكية وتحديدا ترامب وكوشنر..اي ان عملية الافلاس الاخيرة جارية على قدم وساق ..وكما قلنا هذه قوانين موضوعية في حركة التوسع الرأسمالي الامبريالي فلا راد لقضاء الامبريالية المبرم اذا كنت من عبيدها وعبادها كال سعود وثاني ونهيان ..







خلال 48 ساعة خسر الوليد بن طلال تقريبا ملياري دولار يعني ثروته التي هي 17 مليار ما بتكمل اسبوع واحد بالبورصة من الناحية النظرية وتخيلوا من هو اله البورصات التي هي اليات بلطجة امريكية لارباح وثروات الشعوب والشركات ..ترامب مدح ما يقوم به الاخوت محمد بن سلمان بعائلته الارهابية المجرمة فهو سيجمع ثروتهم ويضعها في حضن سلطة رأس المال الامريكي والاوليغارشية المالية ..يعني ال سعود اقزام ..هم عنوان الهزيمة في كل مكان..سواء كان القزم السبهان ام الجبير ام محمد بن سلمان او دراكولات ال سعود من ابناء ملك الاجرام عبدالله ومقرن وسلطان ..انتم اقزام لاتستطيعوا سوى ان تسعرضوا فشلكم من خلال تنظيمات ارهابية مقرفة مهزومة اسمها داعش والاخوانجية والقاعدة او من خلال شخصيات باهتة هي بيادق لالون لها ولا طعم كسعد الحريري وعائلته او من لف لفهم ومن شابه..ال سعود وثاني ونهيان اصغر من حذاء جندي سوري واصغر بكثير من ان يخوضوا حربا مع بلد واحد من هؤلاء سوريا والعراق وايران فكيف مع حزب الله الذي اصبح لوحده قوة اقليمية قادرة على طحن اسرائيل فكيف بمن هو اقل شأنا من اسرائيل بالاف المرات كمحمية ال سعود ومنايكها مجرمي الابادة الجماعية محمد بن سلمان ومحمد بن نايف و مقرن وابناء سلطان وجر ومن شابه







مطار اربيل مقام على اراض اشورية سرقها ال البارزاني وهناك اراض كثيرة لملاكها الاشور سرقتها عصابات البارزاني الكردية وعليها اعادتها لاصحابها الأصليين





اللعبة احلوت ..لايمكن الرجوع الى الوراء..ماجرى ينبغي استكماله ..يعني بدأت اول مرحلة "تغذى فيهم قبل ما يتعشوا فيك" والوقوف لحظة دون الاستمرار بالتغذي خطوة قاتلة على من بدأ هذه الخطوة ان يستمر باقتلاع ال سعود واجتثاثهم من شروشهم ..وبعدين بنخلص من الجميع لان صلاحية محميات الخليج انتهت طاقويا وسياسيا و زمنيا هههههههههههههههه







كل ما يملكه الفاسد الوليد بن طلال هو 17 مليار دولار وهذه اصبحت بجيبة محمد بن سلمان وتقديرات تشير الى ان المصادرات ستبلغ من الفاسدين من ال سعود حسب تسميتهم الرسمية تبلغ من نصف تريليون الى تريليون دولار وربما اكثر ..يعني افلاس مملكة ال سعود يبشر الجميع بالخير ولن يكون افلاس محمية ال ثاني ونهيان بعيد فهم مستنزفين بحرب طاحنة مع بعضهم وضد الشعب اليمني الذي يرفع فاتورة افلاسهم بسرعة خرافية ..مقبرة ال سعود ونهيان وغيرهم من محميات الخليج كانت سورية واليمن اما لبنان فلا اعتقد انهم قادرين على فتح ملفه لانها فاتورة تعني تدمير اسرائيل..فرحتنا تنطلق ان الحرب العالميتين الاولى والثانية شهدت نموا برازيليا لا سابق له لانها افتكت عن سياسات واشنطن الاستعمارية بسبب استنزاف القوى الاستعمارية الغربية بالحربين..انتحار ال سعود ونهيان وثاني و صباح الجرذان خير صاف للبشرية







ايران تصدر صواريخ باليستية للحوثيين ..عجز ال سعود ونهيان وطراطيرهم يجعلهم يكذبون ويكذبون..ورعبهم من البسالة اليمنية يجعلهم يستجدون ادانات من حكومات استعمارية او حكومات لاتستطيع اطعام شعبها كالسودان وتونس والمغرب ومصر وجر..مملكة ال سعود تقصف اليمن منذ ثلاث سنوات لم تترك مستشفى ولا مستوصف ولا محطة ماء شرب ولا كهرباء ولا طفل ولا مدني ولا لقمة اكل ولا دواء الا قصفته ولم نسمع ان حكومة من هذه الحكومات ادانت جرائم الابادة الجماعية التي يقترفها ال سعود ونهيان وثاني ..نتمنى من اليمن ان يقصف الرياض وابوظبي والدوحة والمنامة بلا رحمة وليل نهار بنصف ما فعلوه في اليمن لان هذا كاف لاعتقال ال سعود ونهيان وخليفة وصباح وثاني واعدامهم







اخر نكتة ان ايران صهيونية ومن اجل ماذا يعذب حاله الكونغرس وقايمة اسرائيل قيامتهاومعها عبيدها من ال سعود وثاني ونيهان وصباح وجر وبيحرضوا عليها وعلى حزب الله لو كانت صهيونية بتحليل بسيط لتوجهت اليها شوية مساعدات امريكية لانريد ان نتحدث مع وكلاء ال سعود بالارقام لانهم لايريدوا ان يفهموا..لا عدو للصهاينة الا ايران وحزب الله وحتى الحوثي دخل على الخط لأنه كل مقاوم اصبح معاديا لهم ومرتبطا بايران مع ان البعض شيوعي والاخر غير ملحد وهلمجرا..







الغيتو والمحرقة الفلسطينية :دعاية لفيلم وثائقي تحت هذا العنوان يعرض للعلاقة التي ربطت بين ال روتشيلد ووزارة الخارجية البريطانية التي كان يقودها بلفور المعادي لليهود والتخطيط لاستخدام اليهود كلحم المدافع الاستعمارية في فلسطين المحتلة ..والغيتو الذي انشأه المعادين لليهود هو اسرائيل حيث يتم تجميع اليهود بها لتحويلهم من خزان تقدمي في اوروبا معاد لسلطة رأس المال الى لحم مدافع استعمارية ..الفيلم الوثائقي :الغيتو هو اخراجي ومونتاجي وتحريري وتمويلي ..ربما لايعرض الفيلم على اليوتوب حتى يشارك في المهرجانات الدولية .

رابط دعاية للفيلم الوثائقي على اليوتوب :

https://www.youtube.com/watch?v=qAYQX8YHTq0&feature=share











عملاء ال سعود في كل سلطة عربية جمعوا المليارات من دم الشعوب ومنهم مجرم الابادة الجماعية العميل السعودي ونسيب سعدو الحريري عبد الحليم خدام الذي جميع المليارات من دفن المواد المشعة المسرطنة في بادية حمص وقرب السلمية ليذهب الاف الناس من ضحاياه الى مستشفيات دمش قوغيرها بعد اصابتهم بالسرطان هل تتم ملاحجقته واعتقاله مع المجرم الاخر رفعت الاسد فسرقاتهم وبذخهم هي من اموال الشعب السوري المعدم..على السلطات الفرنسية اعتقال عبد الحليم خدام ورفعت الاسد وعائلاتهم بتهمة تبييض اموال وسرقات من الشعب السوري ولان خدام دفم ملوثات خطيرة على صحة المواطنين السوريين





الصواريخ اليمنية تؤلم جدا ال سعود وال نهيان وبات الألم لايطاق وهذا ما نراه في جنون سعودي اماراتي بقضف المدنيين الذي لايغير التوازن الاستراتيجي الذي فرضه الصاروخ اليمني وارادة شعب اليمن الحضاري العظيم ..هزة ارضية في الرياض وقبلها في ابو ظبي لم يتبق لكم الا الاستسلام امام الصواريخ اليمنية ههههههههههههه





من يوم وطالع ياما رح نشوف مقتل امراء سعوديين وغير سعوديين بحوادث عرضية هيلكوبتر او سيارة او جحش ضل سبيله وياما سنسمع عن نعوات لامراء يموتون ولانعرف السبب وهم في ريعان الفساد والارهاب و هلمجرا هههههههههههه





محمود عباس غدا في مملكة بول البعير ونصه جاهز كتبه يوسي كوهين يا اما بيقراه وبيقدم استقالته او فان مئات الملايين البترودولارات السعودية لن تدخل كرشوة لحماية المستوطنات الصهيونية في الصفة المحتلة فخيار ال سعود الترامبي هو خيار وجودي اليوم فاما اسرائيل او ايران ههههههههههههههه





الحرب القادمة مع اسرائيل حاسمة ووجودية لهذا فاما اسرائيل واما ايران هذه هي المعادلة ..وها هم ال سعود يجلبون عبيدهم من سعد الحريري الى محمود عباس الى اخر القائمة ويضعونهم امام خيار شمشموني حسم لمصلحة غير اسرائيل لو يعرفون ههههههههه







بح طار كل ما تملكه محميات الخليج فالتغيرات الطاقوية جذرية ستغير كل المعطيات عدة سنوات وستتخلى اوروبا عن نفط الخليج فالسيارات الكهربائية بدات تنزل وهناك معايير بيئية صارمة تفرض..المطلوب الان تحويش الفلوس من محميات الخليج بعد انتهاء مدة صلاحيتها الاستعمارية واثباتها انها متل غراب البين تقلب الامور رأسا على عقب لمصلحة اعداء اسرائيل والولايات المتحدة وانها لاتنفع بشيء







ما حدا عارف على وين حاطط عينه ترامب ..تصريح مر مرور الكرام ..فلا نصف تريليون سلاح صدئ تشبعه ولا شي تريليون تجميع الفراطة من جيوب امراء ال سعود؟؟الكنز هو شركة ارامكو وقال ترامب انه يتمنى او يقصد انه يأمر ان تتحول الى شركة في البورصة وهيك ضربة في سوق الاسهم بح طار شي عشر تريلونات دولار قيمتها السوقية قبل ثلاث اعوام ..انتظروا الحدث الاكبر وضربة العصر ..ارامكو هي اكبر شركة في العالم ويديرها فعليا الامريكان ههههههههههههههههههه





جماعة الحريري ضايعين يا حرام ما عارفين رأسهن من طيزهن فكلمة تيار المستقبل تختصرهم فمستقبلهم الريال ومنذ البارحة ما عارفين قرعة الريال على مين رسيت في مملكة بول البعير حتى يحسموا مستقبلهم الريالي هههههههههه





لا اخفي فرحي وشماتتي التي لا حدود لها فقد استمتعت صباحا بفنجان قهوة بمقهى وتحممت بشمس رائعة وانا اتخيل مصير ال سعود وثاني ونهيان وصباح وخليفة وقيادات الاخوانج المصير المشؤوم ..وها انا احضر فنجان اخر وانا اكاد اطير فرحا ههههههههههه ..السبب بسيط ان هذا مؤشر على نهايتهم وتخليص المنطقة من البلطجة الامريكية ولان حروب ومجاعات وحصارات وامراض اقل سيحدث بعد افلاس هذه المحميات و نهش جرذانها لبعضهم البعض حتى الموت وان تنمية افضل ستفتح ذراعيها لشهعوب المنطقة لانه لن يشتروا اخس من في دوائر الحكم لتدمير كل اشكال التنمية ولان استثمارهم بتدمير العقل العربي سيتوقف ونتخلص من هذا الاسلام الانحطاطي الاجرامي الممول بالريال والدرهم والدينار والدولار والشيكل والليرة التركية....هههههههههههه



من ينام في احضان الامريكان والصهاينة والانكليز كمن ينام في وجار او بيت ضباع فمجرد ان يجوعوا سيلتهمونه ولو كان فطيسة نتنة مقززة كالعائلات المتخلفة في المحميات كال سعود وثاني ونهيان ..فالولايات المتحدة اكبر دولة بلطجية في العالم وتعيش عالة على العالم بسطوها على كل شعوب الارض وكذلك الصهاينة فهم عبيدها فاذا اعتقد الحرامية من ال سعود وثاني ونهيان وصباح وخليفة وقادة الاخوانجية واردوغان انهم بمأمن بسرقاتهم فهم واهمين ..فهنيئا لهذه العائلات النتنة مع فطايسها من الاخوان المسلمين المقززين بامريكا واسرائيل ومن لف لفهما كتيريزا ماي ..ههههههههههه

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لييج – بلجيكا

تشرين الثاني نوفمبر 2017

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