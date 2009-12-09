

عادل قاسم// العراق

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 20:58

المحور: الادب والفن











عادل قاسم... من العراق

يتوافدُ المُستذئِبون تِباعاً

الدويُّ حِزماتٍ من خوفٍ

يُقلِّبُ صَفْحةً من،،

ناياتٍ تروي أنيناً دفنهُ،،

المهرولون في بُرَكٍ مُشْتَعِلةٍ

يصرخُ بلسانهِ الغريبِ

لاتغفرُ لهم جَريرةَ

ماتَلبَّسوا..!

من أَنَّ فَضِّ الشراكةِ

مع ِ السيَّافين

أَمرٌ مؤسفٌ

لذلكَ أعادوا حَفْرَ الكهــوفِ

وَصنعوا مَزاميرَ

من الأفاعي التي

كثيرا ماتسعى،على غَيرِ هدىً

أشدَّ بلاغةً

من نَهيقِ الغُبارِ

حيثُ يتداولُ فحيحَها الناعمَ

المجودون

قَبْلَ إعدادِ الولائمِ

الحافلــةِ

للقراصنةِ الذين رَكبوا

البَحْرَِ

بعد أنْ تآكلتْ

أضراسُ مَراكِبِهم،،،

في جُزرٍ نائية