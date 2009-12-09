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الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 19:51

المحور: الصحافة والاعلام









تفيد مصادر في قطاع غزة عن حالة من الخلافات التي كانت قد اندلعت بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين على أثر اكتشاف النفق المتوغل في الأراضي الإسرائيلية وقصفه من قبل الاحتلال يوم 30 أكتوبر تشرين الأول الماضي.



وتشير المصادر الى أنه بعد الانتهاء من الأعمال البطولية التي رافقت المحاولات لإنقاذ مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي وانتشال جثث القتلى من داخل النفق المدمر ساد هناك جو من الوحدة إزاء الفقدان المشترك للأخوة والزملاء واتهام إسرائيل بالمجزرة الناتجة عن تفجير النفق الا أنه سرعان ما أخذ يطفو على السطح خلاف عميق حول تبادل المعلومات الاستخبارية بين الحركتين وتحديدا فيما يخص الأنفاق.



وتدّعي جهات في الجهاد الاسلامي، حسب تلك المصادر، بأن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تجمع المعلومات الاستخبارية عن إمكانات الاحتلال التكنولوجية الخاصة وقدرته على رصد أعمال الحفر داخل الأنفاق لاسيما تلك المخترقة للحدود. وتتهم هذه الجهات الأخوة في حماس بعدم اشراك زملائهم في الجهاد الإسلامي بتلك المعلومات وعدم تحذيرهم أو إعطاء التوجيهات اللازمة لخبراء الجهاد المختصين بالأنفاق وخصوصا أولئك منهم العاملين في مجال الأنفاق المخترقة لحدود العدو الصهيوني.



أما جهات في حركة حماس فقد ردت بالمقابل، وفقا للمصادر ذاتها، بان عناصر الجهاد الإسلامي يتصرفون بشكل غير مهني بل وغير مسؤول أيضا حيث انهم لا يبادرون الى اطلاع حماس مسبقا على العمليات التي يقومون بها وبما فيها في عمليات الحفر للأنفاق الأرضية.



هذا ونوهت المصادر الى أن جهات في حماس أكدت على أن الجهاد الإسلامي يجب أن يراجع نفسه أولا ويفحص كيف تسرّبت المعلومات حول خط النفق المشار اليه الى دولة الاحتلال بل وحتى استكمال الفحوصات في هذه القضية يجب على حماس أن تفكّر جيدا بمسألة اشراك حركة الجهاد في معلومات استخبارية حساسة حيث أن مثل هذه المعلومات تم الحصول عليها طوال سنين من العمل الدؤوب وعبر وسائل خاصة حيث يُخشى أن تذهب كل هذه الجهود هدرا في حالة تسرّب المعلومات الى العدو الصهيوني وهو ما قد يشكّل خطرا على حركة حماس.



ورجّحت المصادر بأن كلتا الحركتين ستبادران الى التحقيق في ملابسات الحادث المذكور واستخلاص العبر مما قاما به وذلك لاسيما في ضوء الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وعدم الرغبة في تصعيد الأوضاع هذه الأيام وجر المنطقة الى مواجهة لا تصب الا في صالح العدو الصهيوني.