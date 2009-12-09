

عبد العزيز فرج عزو

الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 02:35

المحور: عالم الرياضة









أقيمت بطولة سباق جائزة ماليزيا الكبرى لسباق السيارات

( فورمولا-1 ) في دولة ماليزيا يوم الأحد الموافق 1-10-2017

وقد اشترك في سباق البطولة العالمي دول هولندا وبريطانيا وماليزيا وألمانيا

وفنلندا واسبانيا وسنغافورة واستراليا وفرنسا وبلجيكا وغيرهما.

واليكم أحداث هذه البطولة بشئ من التفصيل وهو الآتي::-

--------------------------------

فقد حصل المتسابق الهولندي ماكس فيرستابن شائق سيارة ريد بول علي لقب سباق جائزة ماليزيا الكبرى وذلك ضمن بطولة العالم

لسباقات سيارات ( فورمولا-1).

وقد حصل المتسابق البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس علي المركز الثاني

يليه دانييل ريتشاردو السائق الأخر لريد بول في المركز الثالث ثم جاء الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري في المركز الرابع،

بينما لم يتمكن الفنلندي كيمي رايكونن، سائق فيراري من المشاركة في سباق ماليزيا بسبب مشكلة ميكانيكية في سيارته اكتشفها

قبل دقائق من بداية هذا السباق.

وحقق متكس فيرستابن، 20 عاما، فوزه الثاني في سباقات الجائزة الكبرى بعد أن فاز في الموسم الماضي بلقب سباق جائزة اسبانيا

الكبرى، بينما عزز هاميلتون موقعه في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 34 نقطة عن فيتيل قبل خمسة سباقات من نهاية الموسم،

حيث بدأ السباق من الصف الأخير بعدما تعرض لمشكلة في المحرك خلال التجربة الرسمية.

ويخرج سباق ماليزيا من أجندة فورمولا-1 بعد الموسم الحالي بعد 19 عاما، وجاء انهمار الأمطار قبل بداية السباق لتنذر بأجواء من الإثارة،

حيث ابتلت أرض مضمار سيبانغ سريعا قبل انطلاق الضوء الأخضر، ولكن العطل الذي حدث في محرك سيارة رايكونن أضاف المزيد من

الإثارة للسباق الكبير,

عطل محرك رايكونن جاء بعد 24 ساعة فقط من فشل فيتيل في استكمال التجربة الرسمية بسبب مشكلة في الطاقة، وبعد اسبوعين من حادث

التصادم الذي جمع فيتيل ورايكونن وفيرستابن في المنعطف الأول من سباق جائزة سنغافورة الكبرى، فيما عانى فيتيل بعض الشيء خلال

السباق قبل أن ينطلق ببراعة وسط المنافسين في ظل منافسة قوية مع الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

وحاول بوتاس أن يساعد زميله هاميلتون ولكن جاء دخول فيتيل لمركز الصيانة في اللفة 28 ليمثل إستراتيجية ناجحة للسائق الألماني

بينما غير فيرستابن إطاراته في اللفة 28 أيضا، وبعد لفة واحدة دخل هاميلتون لمركز الصيانة وتبعه ريتشاردو في اللفة التالية بالدخول إلى

مركز الصيانة، قبل أن يعود الثلاثي إلى مراكزهم في الصدارة، كما نجح فيتيل في تجاوز ريتشاردو في اللفة 46 لكن السائق الأسترالي استعاد

المركز الثالث بعد أربع لفات فقط.

وحل بوتاس في المركز الخامس يليه سيرخيو بيريز سائق فورس انديا في المركز السادس ثم ستوفل فاندورني سائق مكلارين في المركز السابع

ثم لانس سترول سائق ويليامز في المركز الثامن يليه زميله فيليبي ماسا في المركز التاسع ثم استيبان اوكون سائق فورس انديا في المركز العاشر.

ألف مبروك للفائز باللقب وهارد لك لباقي المتسابقين الاخرين