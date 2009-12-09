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الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - حماد محمد أحمد مسلم - الوطنية المزيفة وفواتير الكهرباء النار


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الوطنية المزيفة وفواتير الكهرباء النار


حماد محمد أحمد مسلم
الحوار المتمدن-العدد: 5696 - 2017 / 11 / 12 - 01:01
المحور: المجتمع المدني
    


هل وصل بنا ان نضع أنفسنا في قالب الوطنية المزيفة ونجري وراء تقاليع استجدت علينا في ظل السخونة التي تكوي المواطن
والأسعار التي لم تنخفض يرتفع الدولار ترتفع الأسعار ينخفض سعر الدولار تظل الأسعار كما هي الشيء الذي يأخذنا للحديث
الكهرباء والفواتير التي لم يتحملها الكثيرين زيادة فواتير الكهرباء لما يقارب ٣٠٠فى المائة في حين زيادة المرتبات مابين عشرين
أو ثلاثون في المائة ..نعم ياساده لابد من زيادة فواتير الكهرباء والمياه والغاز من اجل الحوافز ومكافئات نهاية الخدمة علي العموم
المواطن يشعر بالأسف من حكومة تعادي المواطن وتتفن في حرقة وقتله من جميع الاتجاهات مرتبات متدنيه زيادة فى أسعار
الخدمات غير مبررة في ظل ان مصر لديها فائض فى الكهرباء وأيضا هناك اكتشافات لحقول غاز تتدخل الخدمة يجعلنا نسأل
هل فعلا حكومتنا الرشيدة وطنية ام انها وطنية مزيفة بدلا من تخفيف العبء عن المواطن نجد أحمال إضافية يتحملها المواطن
البسيط علي جانب آخر وجدنا أنفسنا أمام كلنا معاك.....نبنيها......نستكمل بناها ...استمارات تغزو الشوارع والبيوت والمؤسسات
والأحزاب وتقاس الوطنية علي من يوقع وطني والذي لم يوقع غير وطني مع أننا قد اشرنا من قبل ان ما يحدث انما هي سذاجة في
مقياس الوطنية وكأن الوطن لم يتقدم ولم ينهض الأمن خلال هذه الحملات في حين ان هناك من وقع علي الاستمارة أي إن كان
نوعها وعلي علم ويقين دون ارتياح ياساده لم تنحصر الوطنية علي التوقيع علي استمارة الوطنية الحقيقية هي التفكير في السبل
التي تحقق الأمان للمواطن ان يعيش كريم المعيشة يجد عمل مناسب مسكن ومرتب يكفي دون تسول تعليم جيد في ظل اننا نمتلك
اكبر وأفضل وأميز عقول في التعليم المعلم المصري مازال يتصدر الجميع أيضا المواطن في حاجه الي العلاج المجاني اما الذين
يمسكون أبواق النفاق ومن يحملون الطبل وبين أصابعهم الصاجات ارحمونا من فلسفة وأيضا كل ما نحن فيه هو نتاج اختيار مجلس
نواب يقف أمام حكومة مكتوف الأيدي ....كل هذا لا يمنع انني بالفعل قد وقعت علي استمارة وهذا لا يمنع ان الذي امتنع كلنا وطنيين
اما المشككين نقول لهم اجلسوا أماكنكم كفا ....في النهاية نؤكد إننا نؤمن وعلي يقين أن مصر سوف تكون في مقدمة الصفوف
وان الرئيس عبد الفتاح السيسي قادر علي إخراج الوطن من هذه المرحلة بنجاح ومحاربة الفساد وسيادة القانون وتفعيل دور المؤسسات
وتفعيل دور الأحزاب بخلاف تغير سلوك المواطن في اختيار أعضاءه في المجالس المنتخبة ومحاسبة أي موظف يتجاوز عندما نصل
إلي أن نكون مصريين بجد وطنيين لا ولن تأخذنا الوطنية المزيفة.





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حماد محمد أحمد مسلم

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الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - حماد محمد أحمد مسلم - الوطنية المزيفة وفواتير الكهرباء النار