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العراقي الاب


عبد اللطيف ابراهيم العلو
الحوار المتمدن-العدد: 5695 - 2017 / 11 / 11 - 20:53
المحور: الادب والفن
    


الاب العراقي
من دموع الصغار
من نشيج الاباء ومن صراخ الامهات ...
من اشلاء الضحايا ومن ركام الدور والابنية والامال والتطلعات الموؤده ....
من جذوع النخل المحترقه ومن شقوق الارض الغرثى .....
من وجس الضمائر الحية التي انزوت بعيدا امام امواج الظلم والرعونه العاتيه ...
ومن بقايا انوار تركها لي اجدادي الطيبون ........ساصنع هيكلا !
ساغطي جسد هذا الهيكل بالطين الحري ...... طين دجلة والفرات .
حين ينسى الجسد كيف ينهض !
ساقرّب من انفه بضع ذرات من طلع واقاح ...
وساهمس باذنه بعضا من كلمات قديمه ......قديمه جدا .....بالتاكيد سيتذكرها ...لانها لاتنسى !!
عندها وبكل ثقة سينهض .......سينهض ......بالتاكيد سينهض ...
وعندئذ......سيناديه العراقيون ....العراقيون جميعا .....بابا بابا.......
ستغرورق عيوني بالدموع فرحا وسانسى اَلام خنجرا... قطع قلبي به... اخي الانسان .





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عبد اللطيف ابراهيم العلو

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد اللطيف ابراهيم العلو - العراقي الاب