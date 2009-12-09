

كتاب جديد بعنوان (المنهج النبوي الشريف) يتكون من 36 مقال .. اقدم احداها بعنوان -الاسلام والجزية-

رشاد حرب اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 5694 - 2017 / 11 / 10 - 18:38

المحور: المجتمع المدني







بسم الله الرحمن الرحيم



الإسلام .. والجزْية .



عندما سيطر الاخوان "المتأسلمون" على مصر خلال السنوات الماضية وصَفُوا إخواننا المسيحيين بأنهم "كفرة"، رغم أننا نمثل نسيجا واحدا، ونكوّن معا سبيكة مصريّة نادرة، وتربطنا مشاعر المحبة والأخوّة منذ قرون عديدة ..



قال رب العزة سبحانه : (فلما أحسّ عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله ءامنّا بالله واشهد بأنّا مسلمون). آل عمران / 52.



كما قال جلّ من قائل :(قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون) آل عمران / 84



نحن نعلم أنّ القرآن الكريم نزل باللغة العربية، واللفظ فى اللغة العربية يحمل معنى لُغوى ومعنى إصطلاحى ..



يقال فى اللغة، "أسلم" الرجل إذا دخل فى السِلم، وأشتى الرجل إذا جاء فى الشتاء، وأصفى إذا جاء فى الصيف، وهكذا ..

والمعنى اللغوى لكلمة )مسلمون) التى تصف أهل الكتاب فى القرآن الكريم، تعنى استسلام القلب لله، والاعتقاد بأنّه سبحانه هو الخالق والمدبّر والمعبود بحق، وهو الديّان الذى سوف يحاسِب الخلق جميعا يوم القيامة، إنْ خيرا فخير، وإن شرّا فحسابهم موكول إلى الله سبحانه، فهو تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، فمن آمن بذلك فهو عند الله من )المسلمين( طبقا للمعنى اللُغوى ..

فالاسلام هو ملّة الأنبياء قاطبة، وإن اختلفت مناهجهم وتنوعت شرائعهم .

ويخاطب الله اليهود والمسيحيين والمسلمين بقوله تعالى : {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًاۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) المائدة/48 ..

قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، قوله {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} أى: سبيلا وسنة، والسنن مختلفة .. فهي في التوراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي الفرقان شريعة، يُحلّ الله فيها ما يشاء، ويحرم ما يشاء، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه . والدين الذي لا يقبل الله غيره، هو التوحيد والإخلاص لله، الذى جاء به جميع الرسل .



وورد هذا المعنى"اللغوى" فى كثير من آيات القرآن الكريم لتؤكد أنّ أتْباع سيدنا ابراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأتباع سيدنا موسى وعيسى عليهما السلام هم مسلمون طبقا للمعنى اللغوى، وليسوا كفّارا كما يدّعى خوارج هذا الزمان .



كما ردّد هؤلاء الخوارج عندما سيطروا على مصر، تُرهات حول تحصيل الجزية من إخواننا المسيحيين!. فهم لم يُدركوا التطور الكبير الذى حدث فى هذا العالم، وهم لجَهْلهم يعتقدون أنها جباية أو غنيمة لهم، وكأنهم ما زالوا يعيشون فى العصور الوسطى!!.



ولبيان حقيقة الجزية وما يثار حولها من شبهات، لابد أن نوضح معنى الجزية فى الاسلام .



تعريف الجزية : الجزية فى اللغة مشتقة من مادة "ج زى"، بمعنى جزاه بما صنع، تقول العرب : جزى يجزى، إذا كافأ عما اُسْدىَ إليه . أى أنهم أعطوْ الجزية، جزاء ما مُنحوا من الأمن .



والجزية إصطلاحا تعني : ضريبة يدفعها أهلُ الكتاب، نظير الدفاع عنهم .. وإن فشل المسلمون في الدفاع عنهم تُرَدُّ إليهم جزيتُهم، وقد تكرَّر هذا في التاريخ الإسلامي .



فعند فتح الشام رأى أبوعبيدة بن الجرّاح أنّ المصلحة العليا تقتضى الانسحاب من مدينة حمص، فطلب من صاحب الجزية (حبيب بن مسلمة) أن يَرُدَّ إلى أهل "حمص" كل ما اُخذ من أموال الجزية .. وأن يقول لهم : (نحن على ما كنّا عليه فيما بيننا وبينكم من الصلح، لا نرجع فيه إلا أن ترجعوا أنتم عنه) . وهكذا ردّ المسلمون الجزية لأهل حمص .. وتعجب أهل حمص من هذا الموقف تعجبًا شديدًا، لأنه من الصعب أن يتخيل الناس أن جيشًا منتصرًا أخذ الجزية، وهو يملك القوة والجيش، ويعيد الجزية لأهل البلد، لأنه لن يستطيع أن يدافع عنهم!!..

فقال أهل حمص : "نسأل الله أن يرُدَّكُم إلينا، ولَعَنَ اللهُ الذين كانوا يملكوننا من الروم، لأنهم لو كانوا هم علينا ما ردُّوا لنا أموالنا، ولأخذوا منا ما قدَرُوا عليه .. إنّ ولايتَكم وعدْلَكم أحبّ إلينا مما كنا فيه من الظلم والغُشْم".



فالمسلمون ليسوا بدعًا بين الأمم حين أخذوا الجزية من البلاد التى فتحوها ودخلت تحت ولايتهم .

ومن رحمة الإسلام وعدله أن خصَّ بالجزية طائفةً ومنع أخذها من آخرين، فهي تُؤْخَذ فقط من الرجال القادرين على القتال .. وتؤخذ من الغنى ولا تؤخذ من الفقير، كذلك لا تؤخذ من الذين تفرَّغوا للعبادة، بل إنّ الفقراء يكون لهم نصيب من بيت المال ..



وحين جاء المسلمون إلى مصر بقيادة عمرو بن العاص عام (20 هـ / 640 م)، استقبلهم أهل مصر بالترحاب، لأنهم كانوا يعانون ظلما من الرومان، وكان عمرو ابن العاص من دهاة العرب، وكان بارعا فى الحرب، حصيفا فى السلام، لذلك فقد عامل أهل مصر المعاملة التى تليق بهم، وبادلهم ودا بود، ومحبة بمحبة .. وعندما اقترب منهم، شعر أنّ هذا الشعب يتمتع بمخزون حضارى متميز . لذلك قال عبارة تدل على عمق تفكيره ورؤيته الثاقبة حيث قال : (إننا فتحنا مصر ولكنّ مصر هى التى سوف تُحضّر العرب) ..

وفى عام 1805 بدأت مصر خطوات التقدم والبناء بقيادة محمد على باشا، وأصبحت هى القاطرة التى تقود دول المنطقة نحو التطور والتحضر .

ولا شك أن العالم خلال القرون الماضية، قد تطور وحقق خطوات كبيرة على طريق التقدم، وكان الرسول ، قد دعى المسلمين منذ أكثر 1400عام إلى تجديد دينهم .. فقد جاء فى سنن أبى داود والحاكم فى المستدرك أنّ النبى قال : (إنّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) . لأنه بحكمته كان يعلم أن الله تعالى حين خلق الكون، أنزل معه نواميس التطور والتجدد الدائم، ويعلم أنّ الأمة التى لا تُعمل العقل ولا تتخذ من العلم وسيلة للتقدم والتحضر سوف تتخلف وتصبح فى المؤخّرة .

وعندما تولى الخديوى سعيد حكم مصر، أمر بإلغاء الجزية فى ديسمبر 1855 وسمح للأقباط بالتجنيد فى الجيش والاشتراك مع اخوتهم المسلمين فى شرف الدفاع عن مصر والتضحية فى سبيل عزّتها وكرامتها، كما سمح لهم أن يمارسوا ديانتهم المسيحية علانيَة .. فالجزية لم تكن جباية أو غنيمة، وإنما كانت جزاء الحماية والأمن ..

ومع إلغاء الجزية بدأ الترابط والتلاحم بين المسلمين واخوتهم المسيحيين يزداد قوة ومتانة، وأصبحت قيمة المواطنة هى التى تميز العلاقة بين المواطنين جميعا، مسلمين ومسيحيين .. وأبلوا جميعا بلاءً حسنا خلال المعارك الوطنية التى خاضوها طوال تاريخهم، دفاعا عن وطنهم وكرامتهم .









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