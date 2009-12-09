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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - ستُ الحُسْنْ


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ستُ الحُسْنْ


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 21:32
المحور: الادب والفن
    


أنظر لصورتكِ
لا أصدق ناظريَّ ما صرتيه
كنتِ أرق
لكن جمال ألأنثى هو ما حزتيه
يكبر في عيني الكون
أحب الشروق
أهوى كل أنعكاسٍ تُعكسيه
أتصوركِ الطبيعة
البلابل
ألأشجار
ضفاف ألأنهار
مرجٌ
تزهرُ شقائق النعمان فيه
أنتِ يا غزالتي
أمتلكتِ كل الحسن
أنتِ مرآة الحياة
رونقها
كلامٌ بليغ
بطلتكِ على ألأنسانية
أنتِ تقوليه





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شيرزاد همزاني

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