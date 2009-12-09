trim5491@yahoo.com

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الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 19:27

المحور: الادب والفن









الله مو بالعين بالعكل انعرف

الى السياسيين الفاسدين " الحرامية "

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عباس طريم

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الله مو بالعين , بالعكل انعرف



وابكتاب الهادي ! وابرسله

انوصف

+

العكل نور , اويهدي كل الحايرين







ما يحد منه زمان , ولا

ظرف

+





موشرف , من تبقه للباطل , معين

من تسلم للعدل , سيفك

شرف

+

العكل , بحره أيفيض اسرار العلوم

وللي شده الموج , مد ايده

اوغرف

+

عكس بحر الظلم , بحر المهلكات

من كثر شره وبلاويه

نشف

+

كوم .. ربك عيشاهم في نعيم

اوكوم .. ارضه وما ملك

بيهم خسف

+

عادل الباري اوخلق , ند للجحيم

جنه , باهل الخير والتقوه

لطف

+

باجر الباري! يحاسبهه النفوس

وكلهه .. توكف للعدل , صف

جنب صف

+

ابويل .. كل العذبو شعب العراق

وابجهنم يسكنون .. ابلا

اسف

+

بينما , يسكن ابروض امن النعيم

العاونو هذه الشعب .. اهل

الشرف

+

ربنه ! رخه الحبل لصحاب الفساد

وكرفو ابخيرات موطنه

كرف

+

نسو هذه الشعب .. مل امن الدمار

والتهو اهل الكروش

ابهاالترف

+

كلبو الاعمار , تفليش اودمار

اوجذب .. كلمن كال : دولار

انصرف

+

الجسور .. المن عهد عبد الكريم

والشوارع كلهه صايبهه

التلف

+

والمزابل , صوره صارت للعراق

اودجله من شاف الوجوه

الزركه جف

+

ما تحرك عرج , بكصوص اللصوص

ولا جفن , لهل الضمير المات

رف

+

واجت للباري الرسايل .. بالبريد

وكل حرامي اهناك .. سووله

ملف

+

بانت النيات .. يااهل النفاق

بانت النيات والمخفي

انكشف

+

حان وكت احسابكم .. يامفسدين

وانتقام الله من عدكم



ازف

+

الوطن عانه .. اومن تشدون الرحيل

انكول هذه الوطن , من

عدكم نظف

+