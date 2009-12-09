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الله مو بالعين بالعكل انعرف


trim5491@yahoo.com
الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 19:27
المحور: الادب والفن
    


الله مو بالعين بالعكل انعرف
الى السياسيين الفاسدين " الحرامية "
_______________

عباس طريم
_

الله مو بالعين , بالعكل انعرف

وابكتاب الهادي ! وابرسله
انوصف
+
العكل نور , اويهدي كل الحايرين



ما يحد منه زمان , ولا
ظرف
+


موشرف , من تبقه للباطل , معين
من تسلم للعدل , سيفك
شرف
+
العكل , بحره أيفيض اسرار العلوم
وللي شده الموج , مد ايده
اوغرف
+
عكس بحر الظلم , بحر المهلكات
من كثر شره وبلاويه
نشف
+
كوم .. ربك عيشاهم في نعيم
اوكوم .. ارضه وما ملك
بيهم خسف
+
عادل الباري اوخلق , ند للجحيم
جنه , باهل الخير والتقوه
لطف
+
باجر الباري! يحاسبهه النفوس
وكلهه .. توكف للعدل , صف
جنب صف
+
ابويل .. كل العذبو شعب العراق
وابجهنم يسكنون .. ابلا
اسف
+
بينما , يسكن ابروض امن النعيم
العاونو هذه الشعب .. اهل
الشرف
+
ربنه ! رخه الحبل لصحاب الفساد
وكرفو ابخيرات موطنه
كرف
+
نسو هذه الشعب .. مل امن الدمار
والتهو اهل الكروش
ابهاالترف
+
كلبو الاعمار , تفليش اودمار
اوجذب .. كلمن كال : دولار
انصرف
+
الجسور .. المن عهد عبد الكريم
والشوارع كلهه صايبهه
التلف
+
والمزابل , صوره صارت للعراق
اودجله من شاف الوجوه
الزركه جف
+
ما تحرك عرج , بكصوص اللصوص
ولا جفن , لهل الضمير المات
رف
+
واجت للباري الرسايل .. بالبريد
وكل حرامي اهناك .. سووله
ملف
+
بانت النيات .. يااهل النفاق
بانت النيات والمخفي
انكشف
+
حان وكت احسابكم .. يامفسدين
وانتقام الله من عدكم

ازف
+
الوطن عانه .. اومن تشدون الرحيل
انكول هذه الوطن , من
عدكم نظف
+





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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - trim5491@yahoo.com - الله مو بالعين بالعكل انعرف