

درويش أبو عجره

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 16:50

المحور: كتابات ساخرة









هاتوا الفلوس اللي عليكو يا ابن سلمان !!





الفساد المالي والوظيفي !



وجميع الوظائف والمناصب لابن سلمان في سنتين ماهي ؟!!



محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود (15 ذو الحجة 1405 هـ / 31 أغسطس 1985م[1])، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية. كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

محمد بن سلمان هو الابن السادس للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وكان قد شغل منصب رئيس الديوان الملكي السعودي منذ تولي والده الحكم في يناير 2015 وحتى أبريل 2015. عين بمصنب ولي العهد في يونيو 2017 بعد إقرار هيئة البيعة السعودية بعزل إبن عمه ولي العهد ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

أظهر محمد بن سلمان توجهات مختلفة وانفتاحية عن ما سبقه من القادة السعوديين فشهدت السعودية خلال فترة ولاية عهده السماح للمرأة السعودية بالقيادة وتفعيل هيئة الترفية والسماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية،

وتحدث صراحةً عن توجه السعودية لمكافحة التشدد الديني داخل الدولة والذي يعرف محلياً بالصحوة ووصفه بالدخيل على المجتمع السعودي.

وصفته مجلة ذي إيكونوميست بأنه القوى وراء عرش والده الملك سلمان آل سعود.





جدل حول "اختفاء" تريليون ريال.. مغردون سعوديون: هذه فتنة

06 نوفمبر، 2016

قال الخبير الاقتصادي السعودي حمزه السالم في دراسة نشرها موقع الرياض بوست، أن هناك تريليونا ومئة مليار ريال دخلوا إلى خزينة الدولة ولم يتم معرفة أوجه صرفهم.

وذكر السالم في الدراسة أن مقدار النقد الأجنبي الذي دخل خزينة الدولة من ريع النفط والسحب من الاحتياطات والاستدانة، في عام 2015 وتسعة أشهر من 2016، بلغ 1.9 تريليون ريال.

وبعد خصم متوسط المصروفات الحكومية وكلفة حرب اليمن، يمضي الخبير بالقول: "لبقي لدينا تيرليونا ومئة مليار ريال"، وتساءل: "أين التيرليون والمائة مليار"؟





نيويورك تايمز: بعد إطلاقه سياسات للتقشف.. بن سلمان يشتري يختا

15 أكتوبر، 2016

لم تمنع سياسات التقشف التي تتبعها السعودية لتحقيق "رؤية 2030" ولي ولي العهد محمد بن سلمان من اقتناء يخت قيمته حوالي 550 مليون دولار، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز السبت.

ونقلت الصحيفة عن شريك صاحب اليخت وفرد من العائلة المالكة السعودية، أن الصفقة التي تمت العام الماضي خلال إجازة بن سلمان في جنوب فرنسا، لم تستغرق سوى ساعات أخلى بعدها البائع اليخت في نفس اليوم.

وازدادت بوادر صراع داخلي يقودها بن سلمان لتقوية مركزه داخل المملكة في مواجهة ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وفق ما نسبته الصحيفة لمراقبين ومصادر من العائلة المالكة.

وتتابع الصحيفة الأميركية أن التحدي الأبرز أمام بن سلمان الآن يكمن في توطيد نفوذه في المملكة قبل تدهور الوضع الصحي لوالده الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلا فسيكون مجبرا على مواجهة احتمال أن يقوم بن نايف حينها باستبداله بولي عهد آخر، تبين نيويورك تايمز، تماما كما قام والده الملك سلمان بإزاحة أخيه مقرن بن عبد العزيز الذي اختاره الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز قبل أن ينصب بن نايف مكانه.

المصدر: نيويورك تايمز (بتصرف)



كم هي عدد وظائف ومناصب ابن سلمان ؟!



وكم مقدار ثروته؟ وحجمها؟ ومن أين مصدرها ؟!!!



هل قدم شهادة إبراء ذمة وظيفي ؟!!



نسيت لا شفافية مطلقا بمملكة آل سعود !!!



https://youtube.com/watch?v=SQURSBeFxCE