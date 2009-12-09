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|الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - فرشيد اسدي - مظاهرات منهوبي الأموال مقابل مكتب الأمم المتحدة في طهران: المطالبة بمقاضاة سلطات إيران وصولا إلى المراجع الدولية والتحاما مع الإنتفاضة الشعبية العارمة
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مظاهرات منهوبي الأموال مقابل مكتب الأمم المتحدة في طهران: المطالبة بمقاضاة سلطات إيران وصولا إلى المراجع الدولية والتحاما مع الإنتفاضة الشعبية العارمة
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|الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - فرشيد اسدي - مظاهرات منهوبي الأموال مقابل مكتب الأمم المتحدة في طهران: المطالبة بمقاضاة سلطات إيران وصولا إلى المراجع الدولية والتحاما مع الإنتفاضة الشعبية العارمة