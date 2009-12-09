أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - فرشيد اسدي - مظاهرات منهوبي الأموال مقابل مكتب الأمم المتحدة في طهران: المطالبة بمقاضاة سلطات إيران وصولا إلى المراجع الدولية والتحاما مع الإنتفاضة الشعبية العارمة


اخر الافلام











المزيد.....

مظاهرات منهوبي الأموال مقابل مكتب الأمم المتحدة في طهران: المطالبة بمقاضاة سلطات إيران وصولا إلى المراجع الدولية والتحاما مع الإنتفاضة الشعبية العارمة


فرشيد اسدي
الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 18:33
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    



تجمع المواطنين الإيرانيين المنهوبة أموالهم من قبل المؤسسات المالية والاعتبارية المحسوبة بمراكز السلطة مثل حرس النظام ، مقابل مكتب الأمم المتحدة في طهران يوم الإثنين 30/ أكتوبر –تشرين الأول 2017بعد ما ادركوا ألا مغيث لتلبية مطاليبهم . كان هؤلاء المتظاهرون ضمن المنهوبة أموالهم من قبل مؤسسة ” بديدة شانديز“ و ” ألبرز إيرانيان“ وهم يحملون لافتات مكتوب عليها ” افترسوا أموال مؤسسة بديده “ .
بعد مضي أشهر من التجمعات الاحتجاجية للمنهوبة أموالهم و بعد اعتصام 37يوماً ليلاً ونهاراً مقابل مكتب السلطة القضائية حيث وصفوا رئيس السلطة القضائية ” زميلاً للسراق“ كما وصموا الشرطة الاجتماعية بـ” داعشيين“ ، حان الوقت لاتخاذ خطوة إلى الأمام بواسطة المنهوبة اموالهم إلى الجهات الدولية المعنية ، وعليه نستطيع القول بأن تجمع المنهوبين أمام مكتب الأمم المتحدة في طهران ، يعني مقاضاة السراق الحاكمين في إيران إلى المراجع الدولية بالذات .
كان المنهوبون يهتفون بشعاراتهم :
” لن نعيش تحت الظلم ، نفدي ارواحنا على درب الحرية ، الموت لهذا الظلم ، الموت لهذا الظلم ( وهذا الشعار يذكرنا بشعارات المظاهرات التي أدت إلى انتصار الثورة 1979.
كان المنهوبون يهتفون : ” المسؤولون بلا غيرة ، فرضوا على الشعب الذلة “ و” أيها المسؤولون بلا غيرة ، الكذب من قبل الحكم ، خيانه للملة “ كما كانوايصرخون : ”رأس مال الملة ، أسير عند الدولة “.
كما كان المتظاهرون يهتفون نظراً للفساد المستشري بين قوى الخلافة الإسلامية:
” لو قل الاختلاس، لحلت مشكلتنا لا محالة “ .
نعم ، كان شعار المنهوبة اموالهم رفضاً لجميع الجهات الحكومية و وعود مختلف أجنحة الخلافة الإسلامية في كل مرة ، ” نصرمن الله وفتح قريب ، افتح عيونك كيلا يخادعونك “ .
كان هناك شعار آخر يصف أوضاع إيران الراهنة والمصيرالذي ابتلي به الشعب الايراني :
” السراق في كل المناصب والبقية مشردون». كما كان المتظاهرون يهتفون في وصف قناة النظام الإيراني التلفازية للخلافة الإسلامية ! : ” أصبحت وسائل الإعلام لا تسمع ولا ترى وهي أسوأ من السراق “ . و ” وسائل الإعلام لا تسمع لأنها مغفلة “.
هذا وكان حضور المتظاهرين مقابل مكتب الأمم المتحدة في طهران وقبل كل شيئ رسالة موجهة إلى العالم بعدم شرعية نظام أفدح ضررا من أي محتل أجنبي في التاريخ ، وقاد على البلد و شعبه صدمات غير قابلة للعلاج.
الالتحام مع المعارضة الرئيسية :
كان تخوف وقلق النظام الإيراني في خضم أحداث يوم تخليد ” كوروش “ خلال الأسبوع الماضي أن مجاهدي خلق المعارضة الرئيسية للنظام وراء الأحداث ، حيث سبق أن قال أحد رموز سلطات النظام أن أهمية التصدي لأحداث ”باسارغاد“ بقدر التصدي لعمليات الضياء الخالد حيث وصل مجاهدي خلق الى مشارف مدينة كرمانشاه ..
كما كانت المظاهرات أمام مكتب الامم المتحدة في طهران نموذجا آخر يدل على التحام نشاطات الشعب الإيراني مع روادهم مجاهدي خلق و الإنتفاضة الشعبية العارمة في كل أرجاء إيران حيث كانت نشاطاتهم على مستوى دولي أيضاً لإظهار الوجه الحقيقي لهذا النظام القمعي أمام العالم حيث لا يمر يوم إلا ويصدر قرارات أو بيانات جديدة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان و جرائم هذا النظام و الأخير منها تقرير السيدة ” عاصمة جهانغير“ المقررة الخاصة للأمم المتحدة في اللجنة الثالثة للأمم المتحدة حيث أدانت ارتكاب مجزرة ضد 30ألفاً من السجناء السياسيين في عام 1988و طالبت بإجراء التحقيقات حول هذه الجريمة النكراء أيضا ً.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647



أخبار عامة
- غابرييل: الخلافات بين موسكو وواشنطن أكبر تهديد على السلام في ...
- مقتل جندي أميركي في أفغانستان
- نفي مغادرة الدبلوماسيين السعوديين بيروت
- جولة ترمب الآسيوية الأطول لكن هل تكون الأهم؟
- محمد بن سلمان يتحدث عن مصير الأمراء الفاسدين في المملكة
- ردود أفعال السياسيون اللبنانيون حول استقالة الحريري
- اشتباكات مع مسلحين جنوب إيران.. وأنباء عن قتلى ومصابين
- ما هي قصة قضية فساد كارثة سيول جدة التي أعيد التحقيق فيها
- السعودية: شظايا الصاروخ سقطت في حرم مطار الملك خالد والرحلات ...
- طائرة إسرئيلية تحلق لمدة 10 ساعات فوق الأجواء اللبنانية قبل ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- الاستراتيجيه الاسرائيله تجاه الامن الإقليمي (دراسة نظرية تحل ... / بشير النجاب
- ترامب ... الهيمنة و الحرب الاميركية المنسية / فارس آل سلمان
- مهددات الأمن المائي في دول حوض النيل قراءة في طبيعة الميزان ... / عمر يحي احمد
- دراسات (Derasat) .. أربع مقالات للدكتور خالد الرويحي / موسى راكان موسى
- مفهوم ( التكييف الهيكلي ) الامبريالي واضراره على الشعوب النا ... / مؤيد عليوي
- الحياة الفكرية في الولايات المتحدة / تاليف لويس بيري ترجمة الفرد عصفور
- الحرب السريه ضد روسيا السوفياتيه / ميشيل سايرس و البير كاهين
- أحزاب اليمين الأوربي والزعامة الأمريكية / لطفي حاتم
- الرأسمالية العالمية والنهاية المحتومة / علاء هاشم مناف
- مراحل انضمام دول الشمال الى الأتحاد الأوربي / شهاب وهاب رستم

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - فرشيد اسدي - مظاهرات منهوبي الأموال مقابل مكتب الأمم المتحدة في طهران: المطالبة بمقاضاة سلطات إيران وصولا إلى المراجع الدولية والتحاما مع الإنتفاضة الشعبية العارمة