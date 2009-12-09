

الآذان وخراب البلدان 6

سامي الذيب

الحوار المتمدن-العدد: 5684 - 2017 / 10 / 31 - 12:12

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور

ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور

واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير (سورة لقمان 17-19)

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سوف استمر في الأسابيع القادمة في تجميع اكبر قدر ممكن من ردود القراء حول الآذان الذي اعتبره تعدي على الحرية الفردية. فمن الواضح ان القصد الأساسي من الآذان، في نظر القراء، هو الإمعان في ازعاج الناس من قبل مهووسين فقدوا كل إحساس وكل إنسانية. وبما أن السلطات لا تريد ان تأخذ موقفا من هذا لإزعاج المتعمد، وبما أن الإعلام لا يجرؤ على التصدي لهذا الإزعاج المتعمد، أضعف الإيمان هو اعطاء حق التعبير للقراء حتى يقولوا ما لا يتجرؤون على قوله.

وخلافا لما قد يعتقده البعض، القصد ليس منع الصلاة، ولكن منع الإزعاج، خاصة عندما يكون متعمدا، ووضع حد لتصرفات المهووسين الذين يزعجون الناس دون وجه حق.

وهذا الإزعاج من وجهة نظر القرآن ذاته مخالف لتعاليم الإسلام كما هو واضح من النص القرآني السابق الذي يقول بإقامة الصلاة... وفي نفس الوقت يطالب بالغض من الصوت مشبها صوت من يصرخ بصوت الحمير الذي يعتبره أنكر الأصوات.

واعتذر هنا لدى الحمير. فالقصد ليس إهانة الحمير ولكن اهانة من يرفع صوته... خاصة عندما يكون الهدف من الأذان هو الإمعان في ازعاج الآخرين

وبعد ذلك سوف اضع هذه الردود في كتاب مجاني ... دون ذكر اسماء أصحاب هذه الردود.

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وهاكم ردود القراء باللغة العربية فقط دون ذكر كاتبها

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الاذان وسيلة و ليس غاية...هو مثل النداء كان في وقته و الان لا حاجة ماسة له...زي جهاز النداء الالي المستخدم لمختلف الاغراض اليوم...مثال نداء اقلاع الطائرات للركاب لا يمكن نقول اغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير

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دكتور سامي شكرا علي هذا النشاط والعمل الجبار ولي طلب لو انصب هذا الذكاء والنشاط في خدمة البشريه واتيت بحلول لمشاكل العالم من مرض وجوع وجهل لاننا كبشر نرزح تحت ركام كثيف من الحمل الذي يشارك فيه كل بني ادم ولا يفيدنا من كتب القرآن حاخام ولا غيره ولا الاذان واعتقد ان مجهودك جبار ولكن تسبح في طرف المحيط ولكم خالص ودي

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ما اظن في حمار غيرك

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لان المسلم يحفظ دون فهم ولا يفهم لا الأدان ولا حتى سورة لقمان.

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والله أغبى سؤال رأيته في حياتي

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الاذان زمان مش زي اليوم

زما ما كان عندهم ساعات يعرفوا الوقت

بس اليوم الاذان اصبح مصدر ازعاج

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قريب بيتي جامع مأذنته مثمنة في كل ضلع مكبر صوت .. الصوت العالي بحكم قوانين البيئة ملوث للبيئة مشكلتي اخرج للحديقة في اوقات الاذان عصرا ومغربا فاواجه بهذا الاجحاف ..لمن المشتكى

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شو هالدين الذي لازمه صراخ وضجيج واستعراض عضلات ؛ حتى المؤمن يتحرك ويؤدي حركات العبادة

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هم لا يشعرون بإزعاجهم فهم يتسابقون ليكونوا اطول اعناقا يوم القيامة كما وعدهم محمد

في بلدتي كان هناك مؤذن رديء الصوت لدرجة ان جيران المسجد عندما يقترب موعد الاآذان يوقظوا اولادهم لئلا يفزعوا من صوت المؤذن

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لأنهم يعلمون انك لن ترفع الأذان يوما كونك ملحدا بالتأكيد وهذا ينطبق على النهيق عندما ترفع صوتك بالغناء الاباحي واللا أخلاقي

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الله اكرم ان يخلق صوت حيوان وينكره هما طاغيتان في تابوت من نار بصوره حمارين اذا صرخا استغاث اهل انار منهم فانكر صوتهما

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بربكم هل هذا كتاب من الله ان انكر الاصوات لصوت الحمير لماذا خلق الحمار اذا كان هذا المعتوه يكره صوت الحمار كتاب بشري غلق باسم اله بشري هو قثم اللقيط

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ازعاج و استفزاز و کسر عیون الاخرین مع العلم ان لمایکروفونات ظهرت في القرن العشرین یعني ۱۳٠٠ سنە و الجوامع من غیر مایکروفوات

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بعض من الجدل يدور مع اشخاص ذو اسماء وهميه وصفحات وهميه وحينما يسلك اي انسان هذا المسلك يكون على قناعه ان ما ياتي به مزعج للاخرين وما القصد الا ازعاج الاخرين حبذا لو عرفنا وعرفتمونا من اي ملة كنتم وعلى اي دين انتم

.

التعبد لا يريد اصوات تزعج الجميع والمريض والعاجز والطفل

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فزمن متاح فيه راديو و منبهات الكترونيه

يبقا هدفه الفشخره او التحجر على عادات قديمه و مجرد ملئ عقد نقص

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ازعاج ازعاج ازعاج خاصة عندما يقوم متخلف بتعلية المكبر على اخره بالفجر ليفزع الاطفال ولتقوم من نومك مفزوعا وهو اسفل منزلك ويتنغم بصوته الاشبه بنهيق الحمير ويطيل حتى يضمن ازعاج كل من هو ناءم حتى وان كان غير مسلم او اطفال تفزع

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هناك كثير من التراومات الخفيفة في حياة البشر اما اثقلها و ازعجها هي تراوما الاذان ..

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شخصيا : الأذان مجرد إزعاج متكرر ولا فائدة في التكرار الهما إذا كان مقصودا ...فمن له نية وعزيمة يكون دائما على الموعد.

.

اثبات وجود و اثبات ولاء الناس للسلطة الدينية خمس مرات يوميا بسبب قلة الثقة و تكثيف الحملة ضد عقولهم بخمس جرعات يومية و جرعة اسبوعية كل جمعة و اشغالهم عن التفكير بملئ اوقاتهم

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الآذان هو تنبيه لوقت العباده كما اجراس الكنائس وقرعات المعابد ...

لكنها وكأي شيئ آخر يساء أستخدامها فتكون أزعاجا في ظروف واماكن معينه .

وقد قام الازهر بتنظيم ذلك ، بل ومنع في كثير من الاحيان نقل العبادات عبر المكبرات الضخمه المزعجه للجيران في المنطقه .

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لا نستطيع ان نطالب المسلمين ان يتوقفوا عن ازعاجنا بالآذان ولكن لمذا لا يريدون الرجوع الى السنة النبوية في هذه وهي الاعتماد على الصوت البشري دون اضافات مكبرات الصوت رغم كل ما يدعونه من مخالفة الكفار وهم يستعملون جهاز المضخم ومكبرات الصوت ، ولمذا بنيت الصوامع ان لم يكن لايصال الصوت البشري الى ابعد مدى ممكن وهو دليل على وجوب الاعتماد على الصوت البشري وحده ،

.

هو ازعاج بكل المقاييس وخاصة الفجر فلا نوم لنا بعد ذلك أن حى بأكمله يكفية ميكروفون واحد وليس خمسين ربنا موجود

.

لا شي اقدر على ازعاج الاخرين بشكل متواصل مثل جعير المساجد ونباح المؤذنين وعذرا من الكلاب

.

الاذان نوع من انواع الإرهاب

.

ازعاج وتقريف حياه الاخرين..وفرض القرف عليهم بالقوه.

.

الهدف بروباكندا ..واثبات وجود وسلطة

.

ههههههههههه

تثبيت الاسلام رغما عن انوفنا ...

.

هو فعلا ازعاج شديد جدا وحمق إنما لم يكن أصلا في الحسبان حيث لم يكن هناك مكبرات صوت من صنع الكفار ، و الهدف هو الذن علي الودان حتي لا ينفلت زمام الناس ، اما الهدف الأصلي لمخترع الاذان فهو مثل طابور المجندين لمعرفه عدد التابعين والتاكد من ولاؤهم وكذلك إعطاء تعليمات جديده .

.

حشد المسلمين وجلبهم بالاعاج

.

مزعج جدا جدا وغير حظاري وفي غايو العنصرية .

.

ازعاج حتى ل الله اذا الله عندة احساس وينزعج

.

انبعثو ليزعجو البشر هذا هدفن بالحياة

.

الاذان ليس بالمشكلة الكبرى

المشكلة الاكب، المغالاة فيه

ومتىٰ ؟ في اذان الفجر

فتجد المؤذن يبدأ بقراءة القران لمدة لاتقل عن ١٥ دقيقة قبل الاذان وبعض الاحيان اكثر

مسألة غير اخلاقية بالمرة وهي احسن وسيلة لجعل الله مفهوماًمكروهاً في قلوب الناس

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رغم تعدد شطحات الأديان ومدمنيها إلا أنه لا شيء يزعجني أكثر من صياحهم العجيب:

الصلاة خير من النوم !!!

سواء كانوا رهبانا مسيحيين أو كانوا مسلمين (معتدلين) فإن من يؤمن بصحة هذا القول يحتاج فورا للعلاج العقلي أو الاعتقال في مصحة مدى الحياة

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المسجد ؟ المئذنه ؟ الشيخ ؟ الاذان ؟ الصراخ والعويل ؟ الازعاج ؟ الضوضاء ؟ الشيخ ينهق ويصرخ ويهدد ؟ الناس النيام يتم ازعاجهم واقلاقهم وينتفضوا مذعورين مرعوبين , يخرب بيوتكم صدعتونا ياولاد صلعم وبيت ايامكم السودا

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أذا كان الآذان دعوة للمسلمين للحضور الى المسجد لأقامة الصلاة لماذا المساجد والحسينيات فارغه وخاويه على عروشها في العراق . في أوقات الصلاة لا تجد اكثر من ثمانيه او عشرة اشخاص باكثر الاحوال اما صلاة الفجر فأجزم ولا واحد يجي عدا المؤذن الذي يستلم من الاوقاف راتب كموظف ... واكثر الذين يحضرون خطبة وصلاة الجمعه يكون حضورهم اما رياءا او خوفا او أستحياء شأنها شأن الممارسات والشعائر والطقوس التي يقيمها الشيعه في محرم وصفر ورمضان وايام ولادات أئمة الشيعه الأثني عشر ووفياتهم وختانهم وزواجهم وما يصاحب ذلك من بث القصائد واللطميات والردات والدستات والهوسات والهتافات وظرب الزنجيل ولطم الصدور والصياح والنياح والصراخ وكل ذلك بواسطة مكبرات الصوت من نوع ستيريو الجديده والمحسنه صناعة الصين وتايوان .... تفعيل قانون مكافحة الضوضاء واجب وطني وقومي وانساني وشرعي وأخلاقي ياهوووو يا عالم

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النبي د. سامي الذيب

مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com

طبعتي العربية وترجمتي الفرنسية والإنكليزية للقرآن بالتسلسل التاريخي: https://goo.gl/72ya61

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