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|الصفحة الرئيسية - ملف الذكرى المئوية لانطلاق ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا - سلامة كيلة - في ذكرى ثورة أكتوبر
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في ذكرى ثورة أكتوبر
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|الصفحة الرئيسية - ملف الذكرى المئوية لانطلاق ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا - سلامة كيلة - في ذكرى ثورة أكتوبر