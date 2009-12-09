

زهرة الناردين

الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 20:15

المحور: الادب والفن









حلقة نار ..

لم أخبرك اني لا أملك في خزانتي وردة حمراء و لا أحتفظ بهدية ،و بعد قدومك غرقت في بحر حبرك و أوراق خريفك ،و اني مازلت أنتظر في ذلك المكان الذي يحتفظ بتفاصيله الثابته و امسح الغبار على الكرسي المثبت في الأرض و تشرئب عيناي ، و أن هناك شجرة تحنو عليا من شمس انتظارك ! و أني ابحث عن ذاتي في الكتب العتيقة و بين أسطر الحداثة و اجمع شظايا آنثى تراشقتها النجوم و أن وجهك يباغتني في وجوده لا تعرفها و أخرى لا تحمل نفس ملامحك و لأنك ذات خريف وعدتني بعناق حاد الزاوية رجعت من مدن الموتى و انتظرت مع الكرسي و الشجرة ...

زهرة الناردين