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حلقة نار ..


زهرة الناردين
الحوار المتمدن-العدد: 5639 - 2017 / 9 / 14 - 20:15
المحور: الادب والفن
    


حلقة نار ..
لم أخبرك اني لا أملك في خزانتي وردة حمراء و لا أحتفظ بهدية ،و بعد قدومك غرقت في بحر حبرك و أوراق خريفك ،و اني مازلت أنتظر في ذلك المكان الذي يحتفظ بتفاصيله الثابته و امسح الغبار على الكرسي المثبت في الأرض و تشرئب عيناي ، و أن هناك شجرة تحنو عليا من شمس انتظارك ! و أني ابحث عن ذاتي في الكتب العتيقة و بين أسطر الحداثة و اجمع شظايا آنثى تراشقتها النجوم و أن وجهك يباغتني في وجوده لا تعرفها و أخرى لا تحمل نفس ملامحك و لأنك ذات خريف وعدتني بعناق حاد الزاوية رجعت من مدن الموتى و انتظرت مع الكرسي و الشجرة ...
زهرة الناردين





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زهرة الناردين

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - زهرة الناردين - حلقة نار ..