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صمت ما


جواد الشلال
الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 21:01
المحور: الادب والفن
    


صمت ما
...
أحب الكتابة كثيرا ... واتناول الأسبرين من الصباح البكر ... لا اعرف سر هذا الامر
... ارتشف بعض المعاني واتغرغر بها ... اقذفها على الأرصفة... يضحك عليها ... هم ... وانا...
لهم كامل الحق ...
عمال الجوع اليومي ...
طلبة المدارس ... حقائبهم كما تعلمون دون
" لفة"
العباءات القديمة
كبار السن ... اصدقاء الدخان
يردون علي صدق المعنى ...
أشلاء دمعة
جثة دائمة الخضرة
قلب يقلب وسادة الحزن على مهل
صور شهداء يتسامح جمالها مع أعمدة الكهرباء المنطفئة على مدار التضحيات
جداريات ....
كثيرة .... كثيرة جدا
أصمت ... الف معنى القصيدة المفترضة
ارمي به روحي
وأغلف قلبي ... بكيس من ورق
ورق قابل للانكسار... امام دمعة واحدة
او شهقة امل .... ما





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جواد الشلال

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