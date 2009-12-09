

رسول مهدي الحلو

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 10:11

المحور: الادب والفن









( شذرات جنائزية)

تحت الأرض ينتشي السكان بكؤوس الطين بعد رحلة شاقة من الألف إلى الياء ، كانوا مسعتمرين لم تبلغ ايديهم نقطة الضوء للإنعتاق من ربقة الدياجير ، هاموا على أسلافهم ليصنعوا منهم أوتاراً حساسة يعزفون عليها أغنية مجترة بألحان كعصف مأكول ، وتطربهم بقايا شذرات جنائزية نُقش عليها ثور مجنح لا يسعه الطيران مجدداً ، تأكد لهم إن الافلاك والاقطار غلّقت نوافذها أمام غبار الرميم المعلق في تمائم ضفائرهم الملتفة حول أقدامهم ومازال سَيْرَهم ملتوياً.

رسول مهدي الحلو

العراق

٢٠١٧/٩/١٢ .