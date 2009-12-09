

بويعلاوي عبد الرحمان

الحوار المتمدن-العدد: 5579 - 2017 / 7 / 12 - 12:48

المحور: الادب والفن









ومضة شعرية / إلى الشاعرة والمناضلة الأمازيغية مليكة مزان





اِرْمِي

-----



اِرْمِي حَصََى ، فِي الْبِرْكَةِ الرَّاكِدَةْ .





بويعلاوي عبد الرحمان ( بُويَا رَحْمَانْ )





وجدا - المغرب -



10- 7 - 2017





