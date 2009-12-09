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عالم الضلال


نصيف الشمري
الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 22:15
المحور: الادب والفن
    


عالم الظِلال
الشوارعُ التي لا ظلَ لها الا ظِلنا؛ تحلمُ بأيادٍ، تتصافحُ بالحبِ سلاماً. القمرُ الذي يزهو بظلنا في عمقِ الليل؛ يسعدهُ وجود الفرحةِ، وسباقَ الظلِ في شوارعنا؛ لما كنا أطفالاً. تحت الشمس؛ أحمي ظلي بظلِ شجرةٍ. في جوفِ القلب؛ لا يوجدُ ظلٌ، نظامُ عملٍ لإنتاج الحبِ سلامٌ. في عالمِ الظلال، كلُّ جسمٍ؛ وطنٌ لظلٍ، أنا وأنتم ظلٌ، لربيعِ الأوطانِ؛ وطني، عرفناهُ سلاماً
نصيف الشمري
العراق
2017/7/10





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نصيف الشمري

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