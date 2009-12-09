التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,373,132
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نصيف الشمري - عالم الضلال
|
|
عالم الضلال
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
أنسنة الحرب
المزيد.....
- هذا هو سبب وفاة الفنان المصري عمرو سمير باسبانيا
- بالفيديو...فنان عراقي شهير يعلق على تحرير مدينة الموصل
- بالفيديو...الفنان كاظم الساهر يعلق على تحرير مدينة الموصل
- غمكين مراد: في حضرةِ الكشفِ
- جيمس بوند لن يغادر الشاشة!
- وزير الثقافة السعودي: لعبة قطر التخريبية والتواطؤ مع التنظيم ...
- اختتام مهرجان -الزحف- لموسيقى الروك في روسيا
- سعوديون يدعون لمقاطعة -الرياض- بسبب كاريكاتير
- الدولة والمذاهب... جدلية السلطة وبديلها المفروض
- البولشوى الروسي يصدم الأوساط الفنية العالمية بتأجيل عرض بالي ...
المزيد.....
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نصيف الشمري - عالم الضلال