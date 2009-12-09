

سالم الياس مدالو

الحوار المتمدن-العدد: 5577 - 2017 / 7 / 10 - 22:14

المحور: الادب والفن









حين اكتمال اللوحة - قصيدة نث -ر -



سالم الياس مدالو



حين اكتمال اللوحة

ستغرد العنادل

وستزقزق العصافير

على شواطيء

الرغبة

الحلم

والامل

فوق قباب

الديمومة

والشموع الذهبية

في بيادر الشوق

الحب

واللوعة

حذاء ينابيع الربيع

المتجدد الأخضر

وحين حين

اكتمال القباب

قباب العقل

الروح

والجسد

تغرد العنادل

ويوقد العشاق

شموع ابتساماتهم

في كرنفال

الريح

الغيم

والمطر

سالم الياس مدالو