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قصيدة -براءة-


نائلة أبوطاحون
الحوار المتمدن-العدد: 5576 - 2017 / 7 / 9 - 15:55
المحور: الادب والفن
    


طال الزُمان وخافقي لمّا يزل
مترنُماً بالحبِّ والأشعارِ

وكأنُني ما زلت رَهن طفولةٍ
تاجي البراءة والوِداد سِواري

وأراقصُ النّجمات في عالي السّما
وأرافقُ الغيمات في أسفاري

طيرٌ وأشدو في خمائل موطني 
وكأنّني ترنيمةُ المِزمارِ

جذلى بعيشٍ هانىءٍ في جُعبتي
طُهر الملاك وَرِفْعةُ الأقمارِ

يا ربّ بارك لي بقلبٍ خافقٍ
منه استَقَيْتُ مكارمَ الأخيارِ





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نائلة أبوطاحون

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نائلة أبوطاحون - قصيدة -براءة-