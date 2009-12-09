التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,373,132
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نائلة أبوطاحون - قصيدة -براءة-
|
|
قصيدة -براءة-
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
درب الفاتحين
- قصيدة بعنوان -فلسطيني-
- قصيدة -حنين
- قصيدة ...عيناك
- ق.ق.ج -دمية-
- قصيدة -مدٌّ وجزر-
- قصيدة -موت-
- خاطرة -كيف النجاة؟-
- قصيدة -ظلم وتجني-
- قصيدة -زهر الياسمين-
- قراءة ناقدة لرواية سيمفونية / ريتا عودة
- رواية سيمفونية العودة...قراءة وتحليل
- قصيدة - على ضفاف الأيام-
- قراءة في رواية - في كانون يموت الحب حياً- أحمد الحرباوي
- قصيدة -فلسطيني-
- خاطرة - نوح وندم-
- من سلسلة مذكرات مراهقة -الوردة- 3
- قصيدة -لا تساوم-
- رواية -رولا- وقدسنا...قراءة وتحليل
- قصيدة -ظلال نبوءة-
المزيد.....
- فيديو.. الممثل جمال سليمان: هذه طبيعة علاقتي مع زملائي الموا ...
- مصدر استقلالي: شـبــاط انــتـهـــى
- كاريكاتير
- غسان كنفاني حاضر بعد 45 عاما على الغياب
- بوتين: ترامب التلفزيون ليس هو ترامب الواقع!
- ذكرى اغتيال الأديب الفلسطيني غسان كنفاني
- أيمن عبوشي: الكذبة التي جعلت من الرجل أسطورة
- عمان: أمسية شعرية لرولا نصراوين وامرير ماماس
- شاهد بالفيديو.. هكذا سخر فنان قطري من حصار بلده
- توقيف الممثل شيا لابوف لمخالفته النظام
المزيد.....
- أسس الإبداع الفني عند دوستويفسكي / شاهر أحمد نصر
- خربشات / د.رياض حسن محرم
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نائلة أبوطاحون - قصيدة -براءة-