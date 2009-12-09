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في انتظار تموز الذي ياتي او لاياتي


حامد معارج
الحوار المتمدن-العدد: 5573 - 2017 / 7 / 6 - 22:31
المحور: الادب والفن
    


((((باتظار...دموزي المخلص....الذي ياتي...او لاياتي....))))))))دموزي الراعي.الذي ارتبط اسمه ..بالرعي والجاموس الوحشي ...ابن اوروك ...ومعناها الابن المخلص...ابن الجنوب العراقي ...الراعي الذي اصبح ملكا يتبوا من الارض حيث يشاء.....ديموزي ...يوسف الصديق..الذي اصبح ثلثه بشر وثلثاه اله...حين اتاه الله الحكم والنبوة..وصار صديقا نبيا...الابن المخلص..الذي انقذ شعبه ((( وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ.))).من المجاعة ..اله الخصب ...ومن دونه تعم المجاعة...والظلم..رمز دموزي ..هو النخلة..شجرة العطاء الجنوبي ....حيث ارتبطت جذورها...بترااب خلق انسان الجنوب..من صلصال كلفخار اسمر اللون بلون ديموزي مخلصهم..un sañ–ñi6 (un san-ni......تعني اصحاب الرؤوس السوداء....حيث ان اهلنا في جنوب العراق...وخصوصا الاهوار...مازالو يحلقون شعر اطفالهم... مايسموه ...حلاقة.(.الحواف)....او الطاسة...يقصون ذوائب شعورهم..ويتركون الوسط ...اسودا..حزنا على الابن المخلص ...الذي انقذهم ذات مرة......ومازالوا يعلقون...رمز الاله...ديموزي ...يوسف الصديق...نخلة ..تعلوها التميمه...زرقاء.يسمونها((..خضرمة..))ي شعر ابنائهم الصغار...لعل احدهم ...سيكون الابن المخلص..ومازالوا يسبحون في ماء الخلق الاول ماء اهوار الجنوب ..((.و كان عرشه
على الماء.)))).برفقة ثورهم الوحشي الذي احبه ديموزي الراعي وصار صديقا له......واسالوا. دموزي عن. القشطة (القيمر)) وهم اهل المواويل الحزينة. واسالوا. داخل. حسن. عن الحسرة((؟. ضلت. لما. اموت. حسرة. بس. بالدلال))). ...بحزن تموز الذي ...عرف كل شيء...وتعب من اسفاره...فنقش تعبه وحزنه على حجر.........ونقشه . اهل الجنوب. حزنا أبديا. على. شفاف قلوبهم. حتى يعود. دموزي. فيعود. معه الخصب. مايؤخرك يابن اوروك...لعظيم...فقد طال ...الانتظار





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حامد معارج

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