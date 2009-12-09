

سلوى علي

الحوار المتمدن-العدد: 5567 - 2017 / 6 / 30 - 23:38

المحور: الادب والفن









في الدهاليز النائية عتمة أبدية

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يتدفق كفضاء سرمدي فوق الطرقات الراعشة التي تتعمق بالصراخ ، لحظة بزوغ الأغصان بين كفين بتلك البذرة التي تتسربل بنشوة الأماني، ليصرخ في العتمة الأبدية كشبح خارق ، ولمساته السحرية فاصل كوني يمتزج بخصوبة الأرض فوق دهاليز الشواطئ ، يعلن عفته ، مطأطأ رأسه في ظل شجرة ظلالها نائية ، تبكي أوراقها المتخمة بالفقد في عراء الوحدة ، وذاك الزمن الهلامي على أطرافها المبعثرة ، يلعق الجراح يئن بأحشاء الصمت سنوات، وهي مازالت ممزقة أشرعتها ليس لها إلا الإنتظار .

تستجدي حضورا بين شفاه الغروب ودستور الصبر ، ليحملها الجنون بين ذرات الخلود ، كعصافير تحمل في زقزقتها اهزوجة فيها مئات القبل تصفع اللهفة...