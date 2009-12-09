

سالم الياس مدالو

الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 23:17

المحور: الادب والفن









عتبة نظيفة - مشاهد -



سالم الياس مدالو



1 -

كرسي اعرج

عانق نافذة

حزينة

والاثنان

اجهشا

بالبكاء



2 -

نهر ناضب

تواسيه

ساقية

ويمامة جريحة

تعزف على

ناي قلبها المحطم

لحنا حزينا



3 -

عتبة معطاء

نظيفة القلب

تذرف ساخن

الدموع

لان وقع اقدام

الأشرار

تزيد قلبها

هما

وكم-ا



4 -

شجرة كستناء

شائخة

تذرف دموعا

ساخنة

لان الرياح دوما

تشاكسها

ولا تغني

بين وريقاتها

اسراب القطا

والعصافير



5 -

غيمة ماطرة

تعانق هالة

القمر

مبتسمة

وغيمة عاقر

يجافيها

اللوز

والازهار



6 -

شجرة محطمة

انهكت جذعها

واوراقها

الرياح

وساقية ناضبة

تناجي الغيم

كي يهطل

المطر



7 -

شمس الصباح

تهمس في اذني

قوس قزح

قائلة

فلنذهب الى

الأرض

كي نمنحها

دفء النور

والحقيقة

سالم الياس مدالو