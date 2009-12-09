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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سالم الياس مدالو - عتبة نظيفة - مشاهد -


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عتبة نظيفة - مشاهد -


سالم الياس مدالو
الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 23:17
المحور: الادب والفن
    


عتبة نظيفة - مشاهد -

سالم الياس مدالو

1 -
كرسي اعرج
عانق نافذة
حزينة
والاثنان
اجهشا
بالبكاء

2 -
نهر ناضب
تواسيه
ساقية
ويمامة جريحة
تعزف على
ناي قلبها المحطم
لحنا حزينا

3 -
عتبة معطاء
نظيفة القلب
تذرف ساخن
الدموع
لان وقع اقدام
الأشرار
تزيد قلبها
هما
وكم-ا

4 -
شجرة كستناء
شائخة
تذرف دموعا
ساخنة
لان الرياح دوما
تشاكسها
ولا تغني
بين وريقاتها
اسراب القطا
والعصافير

5 -
غيمة ماطرة
تعانق هالة
القمر
مبتسمة
وغيمة عاقر
يجافيها
اللوز
والازهار

6 -
شجرة محطمة
انهكت جذعها
واوراقها
الرياح
وساقية ناضبة
تناجي الغيم
كي يهطل
المطر

7 -
شمس الصباح
تهمس في اذني
قوس قزح
قائلة
فلنذهب الى
الأرض
كي نمنحها
دفء النور
والحقيقة
سالم الياس مدالو





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سالم الياس مدالو

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سالم الياس مدالو - عتبة نظيفة - مشاهد -