

محممد الزهراوي أبو نوفل

الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 08:54

المحور: الادب والفن











أيها الشعر..

أنا لا أشبع منك

وهذا الحب ..

لا يقترفه أحد في

حقك أيتها

القصيدة إلا أنا .

لأنك كل نبضات

القلب فيك أجد

القناعة والرضى

عالمي ..

فارغ بونك !

إذ أنت رفيقة

دربي وما لي

منك مــهربُ ..

كيف للجرح أن

يشبع مـنك ؟

وفيك الدواء ..

للشفاء من كل

داء حب يائس