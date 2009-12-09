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حب !


محممد الزهراوي أبو نوفل
الحوار المتمدن-العدد: 5566 - 2017 / 6 / 29 - 08:54
المحور: الادب والفن
    



أيها الشعر..
أنا لا أشبع منك
وهذا الحب ..
لا يقترفه أحد في
حقك أيتها
القصيدة إلا أنا .
لأنك كل نبضات
القلب فيك أجد
القناعة والرضى
عالمي ..
فارغ بونك !
إذ أنت رفيقة
دربي وما لي
منك مــهربُ ..
كيف للجرح أن
يشبع مـنك ؟
وفيك الدواء ..
للشفاء من كل
داء حب يائس





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محممد الزهراوي أبو نوفل

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محممد الزهراوي أبو نوفل - حب !