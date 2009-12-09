

علاء عابد

الحوار المتمدن-العدد: 5564 - 2017 / 6 / 27 - 05:06

المحور: الادب والفن









في يوم ما

سوف تأتي ليلة

جميلة مثل وجوه الاطفال الخارجين من المدرسة

مبهجة مثل انوار الفرح

سوف احس بحلاوة الربيع في فمي

وعذوبة الصيف في قلبي

لن أشعر ابدا بالوحدة

كأن أيادي الناس يداي

وعيونهم عيني

سأفتح ذراعي لكل شئ كان يقتلني

واموت في خضم الرعشة التي يخلقها الفرح في قلبي

سوف يأخذني الحنين إلى الوراء فألتقي بمن احب

عندما رأيتها

كنت في الثامنة عشر من عمري

كانت عيناها تجول في قلوب الفتيان

وتبحث عني

ويداها تمتد إلى حلمي

فتخلق من الاحزان افراحا

ومن الاشواك ياسمينا

وكنت اجول في الطرقات مغنيا

انت لي ولي وحدي

فلا ترجعيني وحيدا

فلا امس لي

انت ذكرياتي وذاكرتي

إن افتقدك افتقدها

ولكنني لن انساك

ستأتي ليلة

صوفية المشاعر

كثيفة الضوء

كأن نرى وجه حبيبين في تفتح وردة

أو نشم في حبة مطر ذكرى طفولة

يا أصدقاء طفولتي

تعالوا

نلتقي بطفولتنا

وننسى مرة اننا كبرنا

كان البحر يجر خطانا اليه

كأنه سحر جميل

أو اغنية مرئية

هل تتذكرون يا أصدقاء طفولتي

وجه مدينتنا القديم

حين تحنو على دمع فقير

وتضحك كي تسمع جيرانها

كان الزمان أقل جموحا

والمكان اكثر وضوحا

هنا على بعد عشر امتار

عشرين حمامة فوق مئذنة المسجد العالية

ترسل ما تبقى من عشائها لجيرانها

فوق شاهق الكنيسة

هنا على بعد عشر امتار

نواصل العابنا البريئة

قد نغني

وقد نتشاجر مع المارة

أو نلهو تحت المطر

بأنشودة الحنين إلى الجدة

وهنا على بعد خمسين مترا

اجد الفتيات الخارجات من المدرسة

وقد لف الخجل وجوههن

والحجاب اضاف لعيونهن البريئة بريقا

محى الغيوم في قلوب الحزانى

وهنا على بعد شارعين

يجلس عم مصطفى

وفي يديه تتدلى سبحته

ويرسل امنيات اهله إلى السماء

فرحا كأنه يملك ايامه بيديه

مات فقيرا

ولم اره يوما حزينا

سوف تأتي ليلة ما

بقوة كل الليالي الماضية

وسنحيا فرحين

إلى الابد !