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في الضفة الاخرى من نهر الحب - نصوص نثرية -


سالم الياس مدالو
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 23:06
المحور: الادب والفن
    


1 -
قرب دكان
القصاب
كلب ينبح
وقطة
بعينين
دامعتين

2 -
في الضغة
الأخرى
من نهر الحب
فتى يبحث
عن خرزات
حبه الضائعة
وعن وجه حبيبته

3 -
عند العتبة
طبل ومزمار
وعيون
ووجوه
ضاحكة
سالم الياس مدالو





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سالم الياس مدالو

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سالم الياس مدالو - في الضفة الاخرى من نهر الحب - نصوص نثرية -