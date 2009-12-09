

سعد سوسه

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 19:53

المحور: الادب والفن









حب

حبك وحسبي ذلك ؟



نار

كيف يمكن ان تكون في النار وانت في قلبي ؟



نجف

- كيف وجدت النجف ؟

- لم اسمع فيها صوت الله .

قال .

- قال نبيهم اخضعوا .

- قال نبينا قرروا .



سيدتي

عرفانا بجميل حبك ... لن اعشق ابدا ، لن اخون ذكراك . صعب جدا ان تعتاد امراة نزواتي ، اللحادي ، قلقي .... انت احتملتِ ... كنت الصديقة ، الحبيبة ، الزوجة ؟ سخيفة الكلمات بحضرتك وتنتهي اللغة ... اصمت احتراما لمقامك .

معلومة

اتعلمين ... افتقد صباحك .. فـ صباح الخير تعني بدأ يوم جديد من الحياة ، من الامل ؟ فهي اجمل مافي يومي كلماتك هي كآذان الصلاة ... مرت ثلاث ايام دون صباحك ، سيكون يومي صعبا ويمر لكن دون معنى ... معك احس بحميمية الحياة ؟ 19 / 4 / 2016



