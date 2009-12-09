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بعد الرحيل ...


سعد سوسه
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 19:53
المحور: الادب والفن
    


حب
حبك وحسبي ذلك ؟

نار
كيف يمكن ان تكون في النار وانت في قلبي ؟

نجف
- كيف وجدت النجف ؟
- لم اسمع فيها صوت الله .
قال .
- قال نبيهم اخضعوا .
- قال نبينا قرروا .

سيدتي
عرفانا بجميل حبك ... لن اعشق ابدا ، لن اخون ذكراك . صعب جدا ان تعتاد امراة نزواتي ، اللحادي ، قلقي .... انت احتملتِ ... كنت الصديقة ، الحبيبة ، الزوجة ؟ سخيفة الكلمات بحضرتك وتنتهي اللغة ... اصمت احتراما لمقامك .
معلومة
اتعلمين ... افتقد صباحك .. فـ صباح الخير تعني بدأ يوم جديد من الحياة ، من الامل ؟ فهي اجمل مافي يومي كلماتك هي كآذان الصلاة ... مرت ثلاث ايام دون صباحك ، سيكون يومي صعبا ويمر لكن دون معنى ... معك احس بحميمية الحياة ؟ 19 / 4 / 2016





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سعد سوسه

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